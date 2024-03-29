Смачна традиція: рецепт кролика на Великдень

29 березня 2024, 19:37
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Джерело:

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М'ясо кролика надзвичайно ніжне і делікатне. Цілий запечений кролик – ідеальна страва для свята. Спеції роблять його надзвичайно ароматним.

Ця страва може прикрасити будь-який святковий стіл, зокрема й на Великдень. Цей рецепт дозволить насолодитися ніжним та соковитим м'ясом кролика, яке має неповторний смак і аромат.

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Кролик на Великдень

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– тушка кролика (прибл. 1,5 – 2 кілограма);
– 1 велика цибулина;
– 5 морквин;
– 1 селера;
– 1 чайна ложка приправи для курки;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 1 чайна ложка паприки;
– 0,5 чайної ложки гранульованого часнику;
– 2 листки лаврового листа;
– 1 чашка курячого бульйону.

Приготування:

  1. Тушку кролика ретельно вимийте.
  2. Змішайте всі спеції.
  3. Цією сумішшю ретельно натріть кролика.
  4. Цибулю наріжте кружальцями, моркву почистіть, часник подрібніть.
  5. Помістіть м'ясо у велику жароміцну форму.
  6. Посипте його подрібненими цибулею і морквою, додайте зелень і лавровий лист.
  7. У блюдо також викладіть шматочки селери і часнику.
  8. Накрийте м’ясо алюмінієвою фольгою та поставте в холодильник на ніч.
  9. Наступного дня залийте кролика бульйоном, знову накрийте кришкою і запікати в розігрітій до 150 градусів духовці 60 хвилин.
  10. Після закінчення цього часу збільште температуру до 200 градусів і випікайте ще 40 хвилин.
  11. Тепер можна розкрити м’ясо і залити його бульйоном від засмажки.
Це така смакота: які м'ясні страви приготувати на Великдень.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська