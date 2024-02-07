Улюблена страва всіх чоловіків: готуємо крученики з начинкою у сметані
7 лютого 2024, 13:28Читать новость на русском
Джерело:iriska_dimitrova
Крученики – традиційна страва української кухні. Часто їх готують у томатному соусі, але спробуйте зробити зі сметаною.
За цим рецептом крученики вдадуться м'якими та ароматними. А начинка додасть їм ще приємнішого смаку.
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Крученики в сметанковому соусі
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів свинячої вирізки без кістки;
– 2 – 3 столові ложки олії.
Начинка:
– 1 середня цибулина;
– 300 грамів печериць;
– 70 грамів твердого сиру;
– зелень петрушки.
Соус:
– 200 грамів сметани (20% жирності);
– 200 мілілітрів води;
– сіль, чорний перець;
– третина чайної ложки сушеного часнику;
– 2 чайні ложки борошна.
Приготування:
- Свинячу вирізку наріжте на пластини товщиною приблизно 1 сантиметр. Добре відбийте з обох сторін, посипте сіллю і перцем.
- Для начинки печериці наріжте дрібним кубиком. Пательню розігрійте з олією і потушкуйте печериці, доки не випариться вся волога.
- Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажте все разом до золотистого кольору. Додайте сіль і чорний перець, перемішайте.
- До печериць з цибулею додайте натертий сир і подрібнену зелень.
- На кожен шматок м'яса викладіть начинку, загорніть рулетиком і підгорніть краї. Викладайте рулетики швом до низу на розігріту пательню з олією. Обсмажуйте до золотистої скоринки з усіх сторін.
- Для соусу до сметани додайте сіль, чорний перець, сушений часник і борошно. Добре перемішайте і розведіть гарячою водою.
- Рулетики залийте соусом і тушкуйте 25 – 30 хвилин під кришкою на слабкому вогні. Готову страву прикрасьте зеленню.