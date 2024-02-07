Улюблена страва всіх чоловіків: готуємо крученики з начинкою у сметані

7 лютого 2024, 13:28
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Джерело:

iriska_dimitrova

Крученики – традиційна страва української кухні. Часто їх готують у томатному соусі, але спробуйте зробити зі сметаною.

За цим рецептом крученики вдадуться м'якими та ароматними. А начинка додасть їм ще приємнішого смаку.

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Крученики в сметанковому соусі

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 700 грамів свинячої вирізки без кістки;
– 2 – 3 столові ложки олії.

Начинка:
– 1 середня цибулина;
– 300 грамів печериць;
– 70 грамів твердого сиру;
– зелень петрушки.

Соус:
– 200 грамів сметани (20% жирності);
– 200 мілілітрів води;
– сіль, чорний перець;
– третина чайної ложки сушеного часнику;
– 2 чайні ложки борошна.

Приготування:

  1. Свинячу вирізку наріжте на пластини товщиною приблизно 1 сантиметр. Добре відбийте з обох сторін, посипте сіллю і перцем.
  2. Для начинки печериці наріжте дрібним кубиком. Пательню розігрійте з олією і потушкуйте печериці, доки не випариться вся волога.
  3. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажте все разом до золотистого кольору. Додайте сіль і чорний перець, перемішайте.
  4. До печериць з цибулею додайте натертий сир і подрібнену зелень.
  5. На кожен шматок м'яса викладіть начинку, загорніть рулетиком і підгорніть краї. Викладайте рулетики швом до низу на розігріту пательню з олією. Обсмажуйте до золотистої скоринки з усіх сторін.
  6. Для соусу до сметани додайте сіль, чорний перець, сушений часник і борошно. Добре перемішайте і розведіть гарячою водою.
  7. Рулетики залийте соусом і тушкуйте 25 – 30 хвилин під кришкою на слабкому вогні. Готову страву прикрасьте зеленню.

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Автор: Ольга Котів