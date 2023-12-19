Найкращий рецепт на Новий рік: готуємо курячі стегенця в апельсиновому маринаді
19 грудня 2023, 12:58Читать новость на русском
Джерело:polli_cooking
Курятину люблять ледь не всі, тож її сміливо можна подавати гостям. Однак спробуйте приготувати стегенця чи гомілки по-новому – використайте апельсиновий маринад.
Ця страва чудово пасуватиме до новорічного чи різдвяного столу. Окрім цього, така курка буде доволі бюджетною.
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Курочка в апельсиновому маринаді
- Час: 1 година 30 хвилин + година на маринування
- Порцій: 4
– 1 кілограм курячих четвертинок, стегон чи гомілок;
– 1 апельсин;
– імбир;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка меду;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1 чайна ложка куркуми;
– 100 мілілітрів соєвого соусу.
Приготування:
- Для маринаду поєднайте всі інгредієнти, відправте туди курочку та добре покупайте її в маринаді. Накрийте харчовою плівкою та залиште маринуватись на 1 – 2 годинки або навіть на ніч.
- Після цього перекладіть курочку на деко, залийте маринадом та прикрасьте скибочками апельсина без шкірки.
- Відправте деко в розігріту до 190 градусів духовку на 40 – 60 хвилин – час залежить від частини курки та духовки. Час від часу поливайте курочку маринадом.