Курка фарширована шинкою і сиром: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт курки з шинкою і сиром, яку можна подати до столу у будні та свята. Як правильно приготувати – читайте у матеріалі.
У кожної господині є свій власний фірмовий рецепт приготування курки. Але з такою начинкою – шинкою і сиром, страва виходить ароматною, неймовірно смачною та соковитою. За бажанням можете зробити вишуканий соус або домашній майонез.
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Курка фарширована шинкою і сиром
Інгредієнти:
– 1 курка;
– майонез;
– бульйон;
– сіль;
– перець.
Для начинки:
– 100 грамів шинки;
– 100 грамів твердого сиру ("Російський");
– 2 курячі яйця;
– 150 мілілітрів молока 2,5%;
– 3-4 столові ложки вершків 30-33%;
– 4 скибочки батону;
– 1 солодкий перець;
– 4 гілочки петрушки;
– сіль;
– перець.
- Тушку ретельно помийте, зніміть шкірку, залишаючи ніжки й крильця, м'ясо відокремте від кісток, подрібніть за допомогою м'ясорубки.
- У мисці викладіть батон, додайте молоко, залиште протягом 5 хвилин.
- Шинку наріжте кубиками або соломкою.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Перець помийте, почистіть наріжте кубиками.
- Для приготування начинки у мисці з'єднайте курячий фарш, додайте батон, шинку, сир, солодкий перець, петрушку. Далі – додайте яйця, вершки, сіль, перець, перемішайте.
- Викладіть всередину курки начинку, закріпіть зубочистками. Курку зверху змастіть майонезом, ниткою закріпіть ніжки й крильця.
- Деко змастіть рослинною олією, викладіть курку.
- Розігрійте духовку до температури 160-180 градусів протягом 1,5 години, поливаючи бульйоном.
- Дістаньте з духовки. Викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!