"Курка під кайфом": приготуйте салат, що підкорить ваших рідних
19 січня 2024, 20:48Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Якщо шукаєте рецепт смачного салату, спробуйте приготувати "Курку під кайфом". Незвичне поєднання смаків підкорить вашу родину.
У цій страві ідеально поєднуються копчена курка, свіжі помідори, сухарики та мак. Салат з кумедною назвою точно швидко зникне з тарілок.
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Салат "Курка під кайфом"
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 350 грамів копченого курячого філе;
– 2 помідори;
– 3 яйця;
– 150 грамів сиру;
– 3 столові ложки маку;
– 4 столові ложки майонезу;
– сіль, перець до смаку;
– зелень для прикраси.
Приготуйте:
- Яйця відваріть круто та остудіть. Разом з копченою куркою наріжте їх кубиком.
- З помідорів видаліть насіння, щоб вони не потекли в салаті. Щільну частину томатів наріжте кубиком.
- Сир також наріжте кубиком. Сухарики можна використовувати магазинні або зробити їх самостійно. Для цього наріжте хліб кубиком і підсмажте на сухій пательні. Також їх можна запекти в духовці 15 хвилин при 180 градусах.
- Збирайте "Курку під кайфом" за допомогою кулінарного кільця. Спочатку викладіть копчену курку, потім – сіточку з майонезу, далі – помідори і яйця. Посоліть, змажте майонезом, покладіть сир, а потім – сухарики.
- На сухарики також нанесіть трохи майонезу. Посипте салат маком і відразу ж подавайте до столу.