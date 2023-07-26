Діє краще за любовне зілля: рецепт курки "Виходь за мене"

Щоб смачно приготувати курочку потрібно не тільки запастися перевіреним рецептом, а й докласти трішки любові. Цей рецепт дасть вам гарантований результат, адже не дарма його охрестили "Виходь за мене".

Думаю не потрібно пояснювати чого він так називається. Адже рецепт на стільки легкий і смачний, що можна язик проковтнути, а не тільки вийти заміж.

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М’ясо можна брати з іншої частини курятини, не тільки філе, але тоді готуйте його довше. Подавайте страву з відвареною картопелькою, макаронами або улюбленою кашею. Також пасуватимуть овочеві рагу та салати.

Рецепт курки "Виходь за мене"

Час: 1 година

1 година Порції: 2

– 2 курячих філе;– 150 грамів жирних вершків;– 3 зубчики часнику;– 5 штук в'ялених томатів;– 150 грамів води чи бульйону;– 50 грамів пармезану;– базилік;– чебрець;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Куряче філе зачищаємо, відділяємо мале філе і обсмажуємо на середньому вогні з кожної сторони по 8 хвилин.

Знімаємо філе і не миючи сковорідку обсмажуємо дрібно рублений часник і нарізані томати. Можна брати і свіжі, але у в'ялених більш насичений смак.

Обсмажуємо буквально хвилинку. Заливаємо бульйон, кладемо курку, заливаємо вершками і посипаємо пармезаном.

Трішки солимо і перчимо. Від закипання ставимо таймер на п’ять хвилин. За дві хвилини до кінця додаємо базилік (якщо є, шпинат).

За бажанням можна додати гострого перцю. Страва готова.

Смачного!

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