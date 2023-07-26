Діє краще за любовне зілля: рецепт курки "Виходь за мене"
26 липня 2023, 16:25Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Щоб смачно приготувати курочку потрібно не тільки запастися перевіреним рецептом, а й докласти трішки любові. Цей рецепт дасть вам гарантований результат, адже не дарма його охрестили "Виходь за мене".
Думаю не потрібно пояснювати чого він так називається. Адже рецепт на стільки легкий і смачний, що можна язик проковтнути, а не тільки вийти заміж.
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М’ясо можна брати з іншої частини курятини, не тільки філе, але тоді готуйте його довше. Подавайте страву з відвареною картопелькою, макаронами або улюбленою кашею. Також пасуватимуть овочеві рагу та салати.
Рецепт курки "Виходь за мене"
- Час: 1 година
- Порції: 2
– 2 курячих філе;
– 150 грамів жирних вершків;
– 3 зубчики часнику;
– 5 штук в'ялених томатів;
– 150 грамів води чи бульйону;
– 50 грамів пармезану;
– базилік;
– чебрець;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Куряче філе зачищаємо, відділяємо мале філе і обсмажуємо на середньому вогні з кожної сторони по 8 хвилин.
- Знімаємо філе і не миючи сковорідку обсмажуємо дрібно рублений часник і нарізані томати. Можна брати і свіжі, але у в'ялених більш насичений смак.
- Обсмажуємо буквально хвилинку. Заливаємо бульйон, кладемо курку, заливаємо вершками і посипаємо пармезаном.
- Трішки солимо і перчимо. Від закипання ставимо таймер на п’ять хвилин. За дві хвилини до кінця додаємо базилік (якщо є, шпинат).
- За бажанням можна додати гострого перцю. Страва готова.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати лемківські страви на будь-який смак.