Китайська курка з апельсиновим соусом: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом китайської національної страви – курки з апельсиновим соусом, яку ви можете приготувати вдома на обід або вечерю.

Курка з апельсиновим соусом – одна з найпопулярніших страв китайської кухні.

Відомий ресторатор, український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати курку з апельсиновим кисло-солодким соусом з імбиром, рисом і капустою броколі. Вишукана й оригінальна страва сподобається усім.

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Рецепт курки з апельсиновим соусом

без шкіри, кісток)

– 118 мілілітрів устричного соусу;– 95 грамів цукру;– 90 мілілітрів апельсинового соку (фреш);– 90 мілілітрів рисового оцту;– 1 столова ложка крохмалю;– 2 столова ложка соєвого соусу;– 1 столова ложка соусу хойсін;– 1/2 чайної ложки паприки;– 300 грамів броколі (або цвітної капусти);– 1 дрібка солі;– дрібка червоного харчового барвника (або сік буряку);– 1 літр рослинної олії для смаження у фритюрі;– 900 грамів курячих стегон (– 335 грамів борошна;– 2 склянки газованої води;– 1/2 чайної ложки часнику;– 1/2 чайної ложки свіжого імбиру;– 2-3 пера зеленої цибулі;– 1/2 білої цибулини;– 200 грамів рису.

Я захоплююся тим, як люди, що мешкають в різних точках світу вміють адаптувати національні страви під звичну кухню країни, в якій знаходяться. Це дуже популярна практика. Тому я сьогодні вирішив поділитися класним рецептом китайської національної страви, яку вони адаптували під Північну Америку, – прокоментував Ектор Хіменес-Браво

У каструлі з'єднайте апельсиновий сік з цукром, додайте хойсін, соєвий, устричний, соуси. Крохмаль змішайте з рисовим оцтом, додайте паприку, харчовий барвник, перемішайте до однорідної консистенції. Соус доведіть до кипіння. Курятину помийте, наріжте кубиками 4 см, обваляйте у борошні. У мисці змішайте борошно з газованою водою, занурте у кляр, обсмажте курятину у каструлі з розігрітою олією. Викладіть на серветку, щоб позбутися зайвої олії. Часник, цибулю, імбир почистіть, подрібніть ножем. Зелену цибулю, помийте, наріжте скибочками довжиною 5 см. На розігрітій пательні з олією обсмажте часник, імбир, курятину, додайте зелену цибулю, цибулю, вилийте соус, перемішайте. Тушкуйте до готовності. Броколі відваріть на пару. Рис помийте, відваріть у каструлі з окропом. Викладіть на тарілку рис, курку, зверху броколі. Смачного!

Китайська курка з апельсиновим соусом – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво у відео: