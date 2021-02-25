Китайська курка з апельсиновим соусом: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Курка з апельсиновим соусом – одна з найпопулярніших страв китайської кухні.
Відомий ресторатор, український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати курку з апельсиновим кисло-солодким соусом з імбиром, рисом і капустою броколі. Вишукана й оригінальна страва сподобається усім.
Читайте також Паста з фетою і томатами чері: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Рецепт курки з апельсиновим соусом
Інгредієнти:
– 118 мілілітрів устричного соусу;
– 95 грамів цукру;
– 90 мілілітрів апельсинового соку (фреш);
– 90 мілілітрів рисового оцту;
– 1 столова ложка крохмалю;
– 2 столова ложка соєвого соусу;
– 1 столова ложка соусу хойсін;
– 1/2 чайної ложки паприки;
– 300 грамів броколі (або цвітної капусти);
– 1 дрібка солі;
– дрібка червоного харчового барвника (або сік буряку);
– 1 літр рослинної олії для смаження у фритюрі;
– 900 грамів курячих стегон (
без шкіри, кісток)
;
– 335 грамів борошна;
– 2 склянки газованої води;
– 1/2 чайної ложки часнику;
– 1/2 чайної ложки свіжого імбиру;
– 2-3 пера зеленої цибулі;
– 1/2 білої цибулини;
– 200 грамів рису.
Я захоплююся тим, як люди, що мешкають в різних точках світу вміють адаптувати національні страви під звичну кухню країни, в якій знаходяться. Це дуже популярна практика. Тому я сьогодні вирішив поділитися класним рецептом китайської національної страви, яку вони адаптували під Північну Америку, – прокоментував Ектор Хіменес-Браво
- У каструлі з'єднайте апельсиновий сік з цукром, додайте хойсін, соєвий, устричний, соуси. Крохмаль змішайте з рисовим оцтом, додайте паприку, харчовий барвник, перемішайте до однорідної консистенції. Соус доведіть до кипіння.
- Курятину помийте, наріжте кубиками 4 см, обваляйте у борошні. У мисці змішайте борошно з газованою водою, занурте у кляр, обсмажте курятину у каструлі з розігрітою олією. Викладіть на серветку, щоб позбутися зайвої олії.
- Часник, цибулю, імбир почистіть, подрібніть ножем.
- Зелену цибулю, помийте, наріжте скибочками довжиною 5 см.
- На розігрітій пательні з олією обсмажте часник, імбир, курятину, додайте зелену цибулю, цибулю, вилийте соус, перемішайте. Тушкуйте до готовності.
- Броколі відваріть на пару.
- Рис помийте, відваріть у каструлі з окропом.
- Викладіть на тарілку рис, курку, зверху броколі. Смачного!
Китайська курка з апельсиновим соусом – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво у відео: