Бюджетна та ситна страва: як запекти курку на пляшці
3 липня 2024, 17:41Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Курка, приготована на пляшці, – незвичайна страва, яка виділяється не тільки смаком, але і виглядом. Цей традиційний спосіб приготування курки передбачає використання пляшки з водою як підставки.
Завдяки такому запіканню курка виходить соковитою, ароматною і надзвичайно ніжною. Рецепт простий у виконанні, тому приготувати його зможуть навіть кулінари-початківці.
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Рецепт курки на пляшці
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Просто і дуже апетитно / Фото UnsplashІнгредієнти:
– 1 ціла курка;
– 2 зубчики часнику (10 грамів);
– спеції: сіль, приправа для курки до смаку.
Приготування:
- Скляну пляшку ретельно вимийте і відкладіть для висихання. Потім залийте водою на 1/3, додайте подрібнений часник і половину упаковки приправи для курки.
- Курку почистьте, видаліть зайвий жир, посипте сіллю і приправте для курки зовні та всередині.
- Помістіть курку в заздалегідь підготовлену пляшку з водою і спеціями. Поставте пляшку з куркою вертикально у форму для запікання.
- Запікайте курку в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 60 хвилин.
- Дістаньте запечену курку з духовки та залиште на кілька хвилин, потім заберіть пляшку. Розділіть на порції та подавайте з улюбленим гарніром.
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