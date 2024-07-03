Бюджетна та ситна страва: як запекти курку на пляшці

3 липня 2024, 17:41
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Джерело:

Fajne gotowanie

Курка, приготована на пляшці, – незвичайна страва, яка виділяється не тільки смаком, але і виглядом. Цей традиційний спосіб приготування курки передбачає використання пляшки з водою як підставки.

Завдяки такому запіканню курка виходить соковитою, ароматною і надзвичайно ніжною. Рецепт простий у виконанні, тому приготувати його зможуть навіть кулінари-початківці.

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Рецепт курки на пляшці

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Просто і дуже апетитно / Фото Unsplash

Інгредієнти:
– 1 ціла курка;
– 2 зубчики часнику (10 грамів);
– спеції: сіль, приправа для курки до смаку.

Приготування:

  1. Скляну пляшку ретельно вимийте і відкладіть для висихання. Потім залийте водою на 1/3, додайте подрібнений часник і половину упаковки приправи для курки.
  2. Курку почистьте, видаліть зайвий жир, посипте сіллю і приправте для курки зовні та всередині.
  3. Помістіть курку в заздалегідь підготовлену пляшку з водою і спеціями. Поставте пляшку з куркою вертикально у форму для запікання.
  4. Запікайте курку в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 60 хвилин.
  5. Дістаньте запечену курку з духовки та залиште на кілька хвилин, потім заберіть пляшку. Розділіть на порції та подавайте з улюбленим гарніром.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська