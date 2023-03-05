Навіть новачки здатні на шедевр: як легко приготувати кремову курочку з паприкою

5 березня 2023, 17:45
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Джерело:

ВВС Food

Ніжне куряче м'ясо – ідеальна опція на всі випадки життя. Легкість приготування, неповторний смак, швидкість – саме те, що потрібно у сучасному ритмі життя.

Коли потрібно швидко приготувати щось смачненьке – курочка завжди прийде на допомогу. Ніжне філе, кілька додаткових ноток, трішки гарніру або салату – і справжня насолода вже на вашому столі.

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Рецепт курятини з паприкою

Час: до 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

4 невеликі курячі філе;
150 мілілітрів вершків;

для маринаду:

– 1 столова ложка улюбленого соусу;
– 1 столова ложка рідкого меду;
– 1 столова ложка паприки;
– 1 столова ложка зернистої гірчиці.

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Приготування:

  • Куряче філе викладаємо на поверхню, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо.
  • Змішуємо інгредієнти для маринаду, змащуємо курятину сумішшю, солимо та перчимо. Залишаємо маринуватися на 10 – 20 хвилин.
  • Розігріваємо сковорідку, додаємо трішки олії та обсмажуємо курочку до готовності. Рештки маринаду з'єднуємо з вершками.
  • Найкраще подавати курочку зі шпинатом та рисом. При подачі поливаємо м'ясо вершками з маринадом.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська