Проста страва, яка сподобається всім: ідеальний рецепт соковитого філе з ананасами

Навіть звичайна курка може перетворитися на святкову та невимовно гарну страву. Спробуйте додати до неї ананаси.

Курка з ананасами – безпрограшний варіант гарячої страви. Вона підійде і на звичайну вечерю, і на будь-яке свято.

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Філе з ананасами

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: 2

– 1 філе курки або індички;– 1 цибулина;– 150 грамів консервованих ананасів;– сметана або майонез до смаку;– сіль та спеції для курки;– 100 грамів сиру.

Приготування:

Філе наріжте стейками та відбийте. На дно форми викладіть цибулю. Вона зробить страву соковитішою та смачнішою, тому не ігноруйте цей інгредієнт. Зверху м'ясо посипте сіллю та приправою для курки. Змастіть сметаною або майонезом, посипте нарізаними ананасами та тертим сиром. Випікайте за 180 градусів 35 – 40 хвилин.