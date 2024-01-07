Проста страва, яка сподобається всім: ідеальний рецепт соковитого філе з ананасами
7 січня 2024, 14:20Читать новость на русском
Джерело:olya_pins
Навіть звичайна курка може перетворитися на святкову та невимовно гарну страву. Спробуйте додати до неї ананаси.
Курка з ананасами – безпрограшний варіант гарячої страви. Вона підійде і на звичайну вечерю, і на будь-яке свято.
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Філе з ананасами
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 2
– 1 філе курки або індички;
– 1 цибулина;
– 150 грамів консервованих ананасів;
– сметана або майонез до смаку;
– сіль та спеції для курки;
– 100 грамів сиру.
Приготування:
- Філе наріжте стейками та відбийте.
- На дно форми викладіть цибулю. Вона зробить страву соковитішою та смачнішою, тому не ігноруйте цей інгредієнт.
- Зверху м'ясо посипте сіллю та приправою для курки.
- Змастіть сметаною або майонезом, посипте нарізаними ананасами та тертим сиром.
- Випікайте за 180 градусів 35 – 40 хвилин.