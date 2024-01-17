Магія на вашому столі: швидкий рецепт запеченого курячого філе з моцарелою і помідорами

17 січня 2024, 18:30
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Джерело:

Shuba

Куряче філе з моцарелою та помідорами – смачна та ароматна страва, яка поєднує ніжність м'яса та свіжість соусу песто. Воно обов'язково сподобається вам та вашим рідним.

Така курка є чудовою основною стравою для вечері. Попри свою простоту, вона є досить вишуканою, щоб подати гостям на честь особливої події.

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Куряче філе з помідорами та сиром

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 курячі філе;
– 1 томат;
– 100 грамів сиру моцарела;
– 3 столові ложки соусу песто;
– сіль, чорний мелений перець, копчена паприка до смаку;
– 3 столові ложки олії;
– 3 столові ложки соєвого соусу.

Приготування:

  1. Куряче філе надріжте в трьох місцях під нахилом, але не до кінця. Посоліть, поперчіть, посипте паприкою.
  2. Покладіть м'ясо в тарілку, полийте соєвим соусом, оливковою олією та маринуйте 30 – 40 хвилин.
  3. Кожен надріз змастіть соусом песто. Моцарелу і томат наріжте кружальцями та вставте в надрізи.
  4. Викладіть філе у форму та запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 – 40 хвилин до зарум'янення.
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Автор: Ольга Котів