Як приготувати курятину в апельсиновому соусі: домашній рецепт

Якщо немає багато часу готувати на обід. Ми підготували для вас рецепт курятини в апельсиновому соусі.

Ніжне дієтичне куряче м'ясо в апельсиновому соусі можна подавати як основну страву або як гарнір. До страви чудово підійдуть овочеві салати.

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Куряча грудка в апельсиновому соусі

Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, додайте сіль, перець. На пательні з розігрітим вершковим маслом обсмажте філе з двох сторін 3-4 хвилини. Викладіть м'ясо на деко. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом десяти хвилин. Для приготування соусу помийте апельсини, наріжте кільцями 5-6, з іншого – натріть цедру, вичавіть сік. На пательню, викладіть кружечки апельсинові кільця, вилийте сік з цедрою, розігрійте на середньому вогні, варіть кілька хвилин, помішуючи. Готове м'ясо дістаньте з духовки, викладіть на пательню з сиропом, кілька разів переверніть, накрийте кришкою і прогрійте. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 2 шт. курячого філе;– 2 апельсини;– масло вершкове;– сіль, перець.