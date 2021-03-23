Як приготувати курятину в апельсиновому соусі: домашній рецепт

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Джерело:

Наша Ряба

Якщо немає багато часу готувати на обід. Ми підготували для вас рецепт курятини в апельсиновому соусі.

Ніжне дієтичне куряче м'ясо в апельсиновому соусі можна подавати як основну страву або як гарнір. До страви чудово підійдуть овочеві салати.

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Куряча грудка в апельсиновому соусі

Інгредієнти:
– 2 шт. курячого філе;
– 2 апельсини;
– масло вершкове;
– сіль, перець.
  1. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, додайте сіль, перець.
  2. На пательні з розігрітим вершковим маслом обсмажте філе з двох сторін 3-4 хвилини.
  3. Викладіть м'ясо на деко. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом десяти хвилин.
  4. Для приготування соусу помийте апельсини, наріжте кільцями 5-6, з іншого – натріть цедру, вичавіть сік. На пательню, викладіть кружечки апельсинові кільця, вилийте сік з цедрою, розігрійте на середньому вогні, варіть кілька хвилин, помішуючи.
  5. Готове м'ясо дістаньте з духовки, викладіть на пательню з сиропом, кілька разів переверніть, накрийте кришкою і прогрійте.
  6. Викладіть на тарілку. Смачного!