Страва, яка вдається завжди: готуємо соковите куряче філе у вершковому соусі

6 лютого 2024, 22:30
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Джерело:

zhuravlina_cooking

Якщо куряче філе неправильно приготувати, воно вийде сухим. Однак з цим рецептом це вам не загрожуватиме.

Вершки ідеально пасують до курки. А помідори чері додадуть ще більшої соковитості.

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Соковите філе у вершковому соусі

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти
– 2 філе;
– 8 – 9 помідорів чері;
– пучок петрушки чи шпинату;
– жирні вершки;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка спецій до курки;
– олія або вершкове масло;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка прованських трав.

Приготування:

  1. Філе надріжте сіточкою. Посоліть, поперчіть та додайте спеції до курки.
  2. На пательню додайте вершкове масло або олію, обсмажте філе на великому вогні з обох сторін по 2 хвилини. Після цього відкладіть його на тарілку. 
  3. На пательню після філе додайте натертий часник, нарізані навпіл помідори та зелень.
  4. Перемішайте, додайте сіль та гарячі вершки.
  5. Викладіть зверху філе і під закритою кришкою доведіть його до готовності.

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Автор: Ольга Котів