Справжній хіт для зайнятих людей: як смачно приготувати куряче філе
1 липня 2024, 06:40Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
У сучасному швидкому темпі життя пошук простих, але смачних рецептів вечері став майже необхідністю. Прекрасним прикладом такої страви є куряче філе, запечене в ароматному соусі.
Все, що вам потрібно, це кілька хвилин підготовки, а духовка зробить все інше. Ця страва – справжній хіт для зайнятих людей, які хочуть насолодитися здоровою та смачною їжею, не проводячи на кухні багато годин.
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Курка запечена у вершковому соусі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 4 курячих філе;
– 300 мілілітрів вершків 15%;
– 100 грамів свіжого шпинату;
– пів банки сушених помідорів;
– 3 зубчики часнику;
– базилік;
– сіль, перець;
– 2 столові ложки тертого пармезану або іншого жовтого сиру.
Приготування:
- Філе почистіть від плівки, промийте, обсушіть, посипте сіллю і перцем.
- Листя шпинату промийте й обсушіть, а з сушених помідорів злийте рідину.
- Часник пропустіть через прес.
- Викладіть філе у форму для запікання.
- Вершки змішайте з часником, приправте базиліком, сіллю і перцем.
- Залийте нею м'ясо.
- Додайте листя шпинату і сушені помідори.
- Посипте все пармезаном.
- Випікайте приблизно 30 хвилин при 190 градусах.