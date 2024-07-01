Справжній хіт для зайнятих людей: як смачно приготувати куряче філе

У сучасному швидкому темпі життя пошук простих, але смачних рецептів вечері став майже необхідністю. Прекрасним прикладом такої страви є куряче філе, запечене в ароматному соусі.

Все, що вам потрібно, це кілька хвилин підготовки, а духовка зробить все інше. Ця страва – справжній хіт для зайнятих людей, які хочуть насолодитися здоровою та смачною їжею, не проводячи на кухні багато годин.

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Курка запечена у вершковому соусі

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

– 4 курячих філе;– 300 мілілітрів вершків 15%;– 100 грамів свіжого шпинату;– пів банки сушених помідорів;– 3 зубчики часнику;– базилік;– сіль, перець;– 2 столові ложки тертого пармезану або іншого жовтого сиру.

Приготування:

Філе почистіть від плівки, промийте, обсушіть, посипте сіллю і перцем. Листя шпинату промийте й обсушіть, а з сушених помідорів злийте рідину. Часник пропустіть через прес. Викладіть філе у форму для запікання. Вершки змішайте з часником, приправте базиліком, сіллю і перцем. Залийте нею м'ясо. Додайте листя шпинату і сушені помідори. Посипте все пармезаном. Випікайте приблизно 30 хвилин при 190 градусах.

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