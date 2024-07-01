Справжній хіт для зайнятих людей: як смачно приготувати куряче філе

1 липня 2024, 06:40
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Джерело:

Beszamel

У сучасному швидкому темпі життя пошук простих, але смачних рецептів вечері став майже необхідністю. Прекрасним прикладом такої страви є куряче філе, запечене в ароматному соусі.

Все, що вам потрібно, це кілька хвилин підготовки, а духовка зробить все інше. Ця страва – справжній хіт для зайнятих людей, які хочуть насолодитися здоровою та смачною їжею, не проводячи на кухні багато годин.

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Курка запечена у вершковому соусі

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 курячих філе;
– 300 мілілітрів вершків 15%;
– 100 грамів свіжого шпинату;
– пів банки сушених помідорів;
– 3 зубчики часнику;
– базилік;
– сіль, перець;
– 2 столові ложки тертого пармезану або іншого жовтого сиру.

Приготування:

  1. Філе почистіть від плівки, промийте, обсушіть, посипте сіллю і перцем.
  2. Листя шпинату промийте й обсушіть, а з сушених помідорів злийте рідину.
  3. Часник пропустіть через прес.
  4. Викладіть філе у форму для запікання.
  5. Вершки змішайте з часником, приправте базиліком, сіллю і перцем.
  6. Залийте нею м'ясо.
  7. Додайте листя шпинату і сушені помідори.
  8. Посипте все пармезаном.
  9. Випікайте приблизно 30 хвилин при 190 градусах.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська