Такої смакоти ви ще не їли: готуємо куряче філе у вершково-шпинатному соусі

20 березня 2024, 19:05
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Джерело:

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Буває, що куряче філе виходить сухуватим. Радимо скористатися цим простим рецептом – страва буде просто неймовірною.

Шпинат чудово доповнить смак курки та зробить її кориснішою. А вершки та томати додадуть ніжності.

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Рецепт курки зі шпинатом

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе;
– 250 мілілітрів вершків;
– 15 чері;
– шпинат, спеції до смаку;
– 0,5 чайної ложки кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

  1. Філе поріжте та обсмажте до золотистого кольору.
  2. Тоді на тій самій пательні обсмажте помідори чері та шпинат декілька хвилин.
  3. До шпинату додайте вершки та спеції, поверніть обсмажене куряче філе і тушкуйте ще декілька хвилин.
  4. В самому кінці додайте крохмаль, розбавлений в холодній воді, прогрійте 2 хвилини та подавайте.
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Автор: Ольга Котів