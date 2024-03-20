Такої смакоти ви ще не їли: готуємо куряче філе у вершково-шпинатному соусі
20 березня 2024, 19:05Читать новость на русском
Джерело:food_anuuuta
Буває, що куряче філе виходить сухуватим. Радимо скористатися цим простим рецептом – страва буде просто неймовірною.
Шпинат чудово доповнить смак курки та зробить її кориснішою. А вершки та томати додадуть ніжності.
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Рецепт курки зі шпинатом
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
– 500 грамів курячого філе;
– 250 мілілітрів вершків;
– 15 чері;
– шпинат, спеції до смаку;
– 0,5 чайної ложки кукурудзяного крохмалю.
Приготування:
- Філе поріжте та обсмажте до золотистого кольору.
- Тоді на тій самій пательні обсмажте помідори чері та шпинат декілька хвилин.
- До шпинату додайте вершки та спеції, поверніть обсмажене куряче філе і тушкуйте ще декілька хвилин.
- В самому кінці додайте крохмаль, розбавлений в холодній воді, прогрійте 2 хвилини та подавайте.