Це точно вам сподобається: як приготувати курку з лимоном та фетою за 20 хвилин

18 лютого 2024, 14:50
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Джерело:

Beszamel

Ніжна курочка у вершковому соусі з лимоном та фетою – це той рецепт, який точно потрібно мати у нотатках. Його головна "родзинка" – все готується лише 30 хвилин.

Ви можете приготувати курячу грудку всього за кілька хвилин. Просто киньте куряче філе в розігріту сковороду – і вечеря готова. Якщо маєте ще кілька хвилин, можна збагатити страву смачним вершковим соусом на основі вершків і сиру фета з кислуватим лимонним акцентом. Просто пальчики оближеш!

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Куряче філе з лимоном та фетою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 1/4 чайної ложки перцю;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– пів склянки курячого бульйону;
– 2 зубчики часнику;
– пів склянки вершків;
– 1/4 склянки сиру фета;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 2 столові ложки подрібненої зелені.

Приготування:

  1. Посипте курку сіллю та перцем.
  2. Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні.
  3. Додайте курку та готуйте приблизно 6 – 8 хвилин, поки вона не отримає хрустку скоринку.
  4. Обсмажену грудку перекладіть зі сковороди на тарілку.
  5. Додайте в сковороду бульйон і часник.
  6. Готуйте, доки рідина не зменшиться вдвічі, 1 – 2 хвилини. Зменшіть вогонь до середнього та додайте вершки, фету, лимонний сік і спеції.
  7. Тушкуйте 2 хвилини.
  8. Додайте обсмажене куряче філе на сковороду.
  9. Тушкуйте до нагрівання, приблизно 1 хвилину або довше.
  10. Перед подачею посипте свіжою зеленню.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська