Ідеальна страва для родинних посиденьок: готуємо курячі гомілки барбекю за рецептом Ектора
6 серпня 2024, 18:58Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Курячі гомілки можуть бути надзвичайно смачними. Достатньо приготувати їх у соусі барбекю.
Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм рецептом. Соус надасть курці приємного кисло-солодкого смаку.
Буде смачно Просто, але максимально смачно: Ектор показав, як зробити найкращу рублену котлету з курки
Курячі ніжки барбекю
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 5
– 5 курячих гомілок;
– 5 смужок бекону;
– сіль, перець, солодка паприка до смаку;
– 20 грамів олії;
– 150 грамів соусу барбекю;
– 50 грамів масла;
– 50 грамів коричневого цукру;
– 2 столові ложки меду;
– 15 грамів соусу шрірача або будь-якого гострого соусу.
Дивіться, як готувати курячі гомілки барбекю: відео
Приготування:
- Зачистьте кістку, а верхню частину обмотайте фольгою.
- Замаринуйте гомілки сіллю, перцем та паприкою в олії.
- Обгорніть кожну ніжку беконом, присипте паприкою та запікайте 25 хвилин при 180 градусах.
- Соус барбекю, масло, цукор, мед та гострий соус змішайте в каструльці та доведіть до кипіння.
- Обмажте ніжку соусом та запікайте ще 5 – 10 хвилин при 180 градусах, доки соус не перестане липнути до пальців