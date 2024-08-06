Ідеальна страва для родинних посиденьок: готуємо курячі гомілки барбекю за рецептом Ектора

6 серпня 2024, 18:58
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Курячі гомілки можуть бути надзвичайно смачними. Достатньо приготувати їх у соусі барбекю.

Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм рецептом. Соус надасть курці приємного кисло-солодкого смаку.

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Курячі ніжки барбекю

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 5
Інгредієнти:
– 5 курячих гомілок;
– 5 смужок бекону;
– сіль, перець, солодка паприка до смаку;
– 20 грамів олії;
– 150 грамів соусу барбекю;
– 50 грамів масла;
– 50 грамів коричневого цукру;
– 2 столові ложки меду;
– 15 грамів соусу шрірача або будь-якого гострого соусу.

Дивіться, як готувати курячі гомілки барбекю: відео

Приготування:

  1. Зачистьте кістку, а верхню частину обмотайте фольгою.
  2. Замаринуйте гомілки сіллю, перцем та паприкою в олії.
  3. Обгорніть кожну ніжку беконом, присипте паприкою та запікайте 25 хвилин при 180 градусах.
  4. Соус барбекю, масло, цукор, мед та гострий соус змішайте в каструльці та доведіть до кипіння.
  5. Обмажте ніжку соусом та запікайте ще 5 – 10 хвилин при 180 градусах, доки соус не перестане липнути до пальців

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Автор: Ольга Котів