Курячі котлети по-одеськи: приготуйте за рецептом Савви Лібкіна

9 серпня 2024, 21:54
Читать новость на русском
Автор: Ольга Котів

Джерело:

Shuba

Курячі котлетки не лише смачні, а й корисні. Спробуйте приготувати їх за одеським рецептом.

Популяризатор одеської кухні, ресторатор та шеф-кухар Савва Лібкін розповів, як курячі котлети готують у нього вдома. Така страва сподобається і вам.

Варто спробувати Домашні проситимуть добавки: готуємо фантастичні котлети з цвітної капусти

Курячі котлети по-одеськи

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячого філе;
– 3 яйця;
– 100 грамів кропу;
– 200 грамів булочки;
– сіль до смаку;
– 100 мілілітрів молока 2,5%;
– 70 грамів масла 73%;
– 50 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. З булочки зріжте скоринку та замочіть в молоці на 5 хвилин.
  2. Через м'ясорубку з дрібною решіткою подрібніть філе, замочену булочку, вбийте яйця і перемішайте.
  3. Додайте сіль і дрібно нарізаний помитий кріп. Знову ретельно перемішайте.
  4. Розкладіть фарш на котлети двома столовими ложками, змоченими в холодній воді, і смажте на олії та маслі по півтори-дві хвилини з кожного боку.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати домашню ковбасу зі свинини та курки.