У 10 разів смачніші, ніж звичайні: елементарний рецепт найніжніших курячих котлеток
15 березня 2024, 19:10Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Багато хто любить курячі котлетки, адже вони ніжні та менш калорійні, ніж з червоного м'яса. Однак їхній смак можна зробити цікавішим, додавши всього 1 інгредієнт.
Мовиться про цибулю порей. Її смак не такий інтенсивний, як у ріпчастої, тому він не перебиватиме аромат курятини.
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Курячі котлети з цікавим інгредієнтом
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
– 120 грамів рису;
– 300 грамів курячого фаршу;
– 100 грамів батона;
– 1 цибуля порей;
– 3 зубчики часнику;
– 1 яйце;
– сіль, перець, приправа до курки до смаку;
– 60 мілілітрів олії.
Приготування:
- Рис промийте, залийте склянкою води, посоліть і зваріть до готовності. Дайте охолонути.
- Батон замочіть на 10 хвилин, після чого відтисніть.
- Наріжте цибулю порей, а часник подрібніть.
- Розігрійте пательню з 20 мілілітрами олії й обсмажте цибулю до рум'яності.
- У курячий фарш додайте яйце, відварений рис, пасеровану цибулю, часник та батон. Посоліть, поперчіть, додайте спеції та добре вимішайте.
- Сформуйте котлети й обсмажте їх на розігрітій олії до рум'яності з обох боків. Потім додайте трохи води та протушкуйте страву під кришкою ще 10 хвилин.