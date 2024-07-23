Як з фастфуду, але ще смачніше: чи можливо приготувати нагетси вдома

23 липня 2024, 21:59
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Джерело:

Fajne gotowanie

Курячі нагетси – це популярна страва, що складається з невеликих шматочків курячого м'яса, які паніруються та смажаться до золотистого кольору. Їх часто подають як закуску або основну страву, особливо в фаст-фуд ресторанах.

Нагетси з кукурудзяних пластівців – це чудовий варіант смачної страви для всієї родини. Вони такі смачні, що сподобаються навіть дітям.

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Нагетси

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 3
Інгредієнти:
– 2 великі шматки курячого філе (500 грамів);
– 2,5 склянки кукурудзяних пластівців без цукру (75 грамів);
– 1 яйце;
– спеції: сіль, перець, приправи для курки до смаку.

Приготування:

  1. Куряче м'ясо почистіть і розділіть на невеликі смужки.
  2. Приправте м’ясо сіллю, перцем і приправами для курки.
  3. Яйце розбийте на тарілку і ретельно перемішайте.
  4. Змочіть шматочки курки в яйці, а потім у пластівцях.
  5. Деко застеліть папером для випічки та викладіть на нього шматочки курки.
  6. Запікати м'ясо в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська