Вони стануть вашими улюбленими: швидкий рецепт соковитих курячих рулетиків з начинкою
10 лютого 2024, 20:59Читать новость на русском
Джерело:vasyl_lukianov_
Якщо не знаєте, як смачно приготувати куряче філе, скористайтеся цим рецептом. Воно вийде надзвичайно соковитим.
Вершковий сир лише доповнить ніжний смак курки. А бекон додасть ще більше смаку.
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Курячі рулети у беконі
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 3 курячі філе;
– 250 грамів бекону;
– 180 грамів вершкового сиру;
– 180 грамів твердого сиру;
– сушений часник, сушені трави, чорний мелений перець, сіль до смаку.
Приготування:
- Філе розріжте навпіл повздовж, добре відбийте, посоліть та поперчіть.
- Вершковий сир змішайте з натертим твердим сиром та спеціями.
- Викладіть начинку на філе та загорніть рулетики. Зверху загорніть їх у бекон.
- Запікайте в духовці при температурі 200 градусів протягом 30 хвилин до повної готовності.