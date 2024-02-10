Вони стануть вашими улюбленими: швидкий рецепт соковитих курячих рулетиків з начинкою

10 лютого 2024, 20:59
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Джерело:

vasyl_lukianov_

Якщо не знаєте, як смачно приготувати куряче філе, скористайтеся цим рецептом. Воно вийде надзвичайно соковитим.

Вершковий сир лише доповнить ніжний смак курки. А бекон додасть ще більше смаку.

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Курячі рулети у беконі

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 курячі філе;
– 250 грамів бекону;
– 180 грамів вершкового сиру;
– 180 грамів твердого сиру;
– сушений часник, сушені трави, чорний мелений перець, сіль до смаку.

Приготування:

  1. Філе розріжте навпіл повздовж, добре відбийте, посоліть та поперчіть.
  2. Вершковий сир змішайте з натертим твердим сиром та спеціями.
  3. Викладіть начинку на філе та загорніть рулетики. Зверху загорніть їх у бекон.
  4. Запікайте в духовці при температурі 200 градусів протягом 30 хвилин до повної готовності.
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Автор: Ольга Котів