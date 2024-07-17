Смакота, що тане в роті: як готувати курячі сердечка

Цікавою ідеєю для вечері можуть стати тушковані або варені куряча сердечка. Їх можна подавати з гарніром або у салаті.

Від вибору свіжих субпродуктів залежить успіх страви. Курячі страви повинні мати ніжний запах і бути без змін кольору. Подавати їх можна різними способами, експериментуючи зі спеціями та добавками.

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Скільки варити курячі сердечка

Додайте в киплячу воду моркву, корінь петрушки, селери та одну нарізану цибулину. Додайте спеції: сіль, перець, лавровий лист, каррі та куркуму. Через 5 хвилин варіння влийте солодке біле вино і додайте курячі сердечка. Накрийте каструлю і варіть 20 – 25 хвилин.

Гуляш з курячими серцями

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

– 700 грамів курячих сердець;– 150 грамів моркви;– 100 грамів цибулі;– 10 грамів часнику;– 30 грамів петрушки;– 45 грамів оливкової олії;– 1 щіпка солі;– 3 щіпки перцю;– 4 штуки лаврового листа;– 5 штук запашного перцю;– 8 грамів солодкого перцю;– 2 щіпки майорану;– 450 мілілітрів овочевого бульйону;– 15 грамів борошна;– 100 мілілітрів води.

Приготування:

Перед тим, як приготувати гуляш, ретельно промийте в холодній воді серця, зріжте з них жилки та жир. Кожне серце розріжте уздовж навпіл, знову промийте та обсушіть. Цибулю і часник почистіть, наріжте дрібними кубиками (часник найкраще попередньо розчавити тупим кінцем ножа, а можна і продавити через прес). Моркву вимийте, почистіть і наріжте невеликими шматочками або натріть на тертці. Свіжу петрушку ретельно промийте в холодній воді. Висушіть листя і подрібніть їх. Налийте олію у більшу сковороду. Поставте посудину на середній вогонь і добре розігрійте. Потім додайте нарізану цибулю і смажте 7 – 8 хвилин до золотистого кольору. До пасерованої цибулі додайте моркву і смажте 4 – 5 хвилин, поки вона трохи не розм’якшиться. Додайте пропущений через прес часник і трохи обсмажте (30 – 40 секунд достатньо, щоб відчути його аромат). Додайте курячі сердечка і смажте їх 2 – 3 хвилини, періодично помішуючи. Зменшіть потужність конфорки майже до мінімуму і влийте бульйон (найкраще підійде овочевий). Додайте запашний перець, майоран, солодкий перець і лавровий лист (за бажанням можна додати інші спеції, наприклад дрібку любистку), накрийте кришкою і варіть до м'якості. Наприкінці приготування гуляшу з курячого серця згустіть його консистенцію: на 100 мілілітрів холодної води додайте столову ложку пшеничного борошна. Ретельно перемішайте, поки не зникнуть всі грудочки. Вилийте рідину в каструлю та інтенсивно перемішайте. Нарешті доведіть страву до кипіння, щоб зник присмак борошна.

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