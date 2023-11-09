Смачніші, ніж з KFC: рецепт ідеальних курячих стріпсів від зіркової учасниці "Майстер Шеф"

9 листопада 2023, 18:17
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Джерело:

Мирослава Пекарюк

Якщо ваші діти не люблять курку, спробуйте приготувати її інакше. Зокрема, можна зробити курячі стріпси – хрумкі ззовні та ніжні всередині.

Звичайно, готові нагетси можна купити в магазині та посмажити в олії. Проте страва буде максимально корисною, якщо її зробити самотужки у духовці.

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 Рецепт курячих стріпсів

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4 – 6

Інгредієнти
– кілограм курячого філе;
– 2 – 3 яйця;
– кукурудзяні пластівці;
– гострий "Дорітос";
– копчена паприка;
– сухий часник;
– орегано;
– базилік;
– суміш зелені (петрушка, кріп, зелена цибуля);
– каєнський перець (або каджунська приправа);
– сіль.

Що потрібно для соусу:
– соєвий соус;
– солодкий чилі з кокосом;
– перчик пірі-пірі;
– сухий часник;
– вода.

Приготування:

  1. Куряче філе наріжте довгими смужками та на 30 хвилин замаринуйте у спеціях – копченій паприці, орегано, сухому часнику, базиліку, суміші зелені, каєнському перці та солі.
  2. Добре збийте яйця.
  3. В окремій мисочці для панірування змішайте подрібнені солодкі кукурудзяні пластівці та гострий дорітос.
  4. Обмокніть стріпси в яйці, потім запаніруйте їх та викладіть на решітку для духовки.
  5. Запікайте стріпси 20 хвилин за температури 200 градусів.
  6. Для соусу змішайте солодкий чилі, соєвий соус, перчик пірі-пірі, сухий часник та воду. Доведіть до кипіння.
  7. Залийте цим соусом готові стріпси.
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Автор: Ольга Котів