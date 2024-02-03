Смак буде неперевершеним: як смажити відбивні для ідеального результату

3 лютого 2024, 14:02
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Джерело:

Fajne gotowanie

Відбивні з курячого філе – це чудове доповнення до картопляного пюре чи іншого гарніру. Готувати його легко та просто, а універсальність дозволяє поєднувати його з будь-якими іншими інгредієнтами.

Відбивні в паніровці виходять особливо соковитими і подобаються навіть дітям. Обов'язково спробуйте цей рецепт та смажте відбивні саме так, як вказано у порадах щодо приготування. 

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Рецепт відбивних

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів курячого філе;
– 2 яйця;
– 60 грамів панірувальних сухарів;
– 80 мілілітрів олії;
– спеції: сіль, перець.

Приготування:

  1. Розріжте куряче філе на менші шматочки.
  2. Потовчіть їх молотком для м'яса.
  3. Приправте сіллю і перцем.
  4. Збийте яйця в мисці.
  5. На тарілку висипте панірувальні сухарі.
  6. Змочіть філе в яйці, а потім обсипте їх сухарями.
  7. На сковороді розігрійте олію і обсмажте котлети до золотистого кольору з двох сторін.
  8. Подавайте готові відбивні теплими з улюбленим гарніром.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська