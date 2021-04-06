Як приготувати рулет з курятини з курагою: домашній рецепт

Якщо бажаєте вразити свої рідних оригінальною стравою з курятини. Приготуйте соковитий рулет з курагою та горіхами.
Рулет з курятини – вишукана дієтична страва з ароматною начинкою, яку ви легко приготуєте в домашніх умовах. Також можна подати до столу смачні та корисні салати зі свіжих овочів.
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Рулет з курятини та курагою
Інгредієнти:
– 1 тушка;
– 1 склянка кураги;
– 1-2 склянки волоських горіхів;
– 1-4 чайна ложка меленого мускатного горіха;
– 1/4 чайної ложки меленої кориці;
– 5 грамів желатину.
- У мисці залийте желатин водою, розтопіть.
- Горіхи почистіть від лушпиння, підсушіть у духовці, залиште для охолодження, подрібніть ножем.
- Помийте курагу, викладіть у миску, залийте окропом, залиште на 5 хвилин, розріжте навпіл.
- Ретельно помийте, розріжте тушку вздовж хребта, видаліть усі кісточки, посипте мускатним горіхом та корицею.
- Смужкою викладіть курагу, горіхи, зверху вилийте желатин. Загорніть у харчову плівку, сформуйте рулет, закріпіть кінці ниткою.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин до готовності.
- Готовий гарячий рулет викладіть для охолодження під прес. Перед подачею розріжте на порції, викладіть на тарілку. Смачного!