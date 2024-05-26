Смачніший, ніж ковбаса та паштет: готуємо ніжний курячий терин з горошком
26 травня 2024, 15:35Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Терин — традиційний французький м'ясний делікатес. Він дещо схожий на ковбасу чи паштет, але смак має трохи інший.
Терин можна їсти не лише холодним, а й гарячим. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
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Рецепт терину з курки та горошку
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 6
– 1 кілограм курячого філе;
– 1 яйце;
– 70 грамів чорносливу без кісточки;
– 100 грамів замороженого зеленого горошку;
– 100 мілілітрів вершків;
– 10 грамів петрушки;
– сіль, перець, приправа до курки до смаку.
Приготування:
- Куряче філе помийте, обсушіть і подрібніть у блендері. Перекладіть фарш у миску, додайте яйце, перемішайте і поставте на 15 хвилин у холодильник.
- Тим часом горошок розморозьте та обсушіть паперовим рушником. Чорнослив добре помийте, теж обсушіть і наріжте шматочками.
- Охолоджене м'ясо з'єднайте зі шматочками чорносливу, зеленню, горошком, вершками. Посоліть, поперчіть, додайте спеції і перемішайте.
- У змащену олією форму щільно викладіть фарш. Накрийте кришкою або пергаментом.
- Запікайте курячий терин 1 годину в розігрітій до 180 градусів духовці. Дайте трохи охолонути, а потім обережно переверніть на тарілку та наріжте порційними шматочками.