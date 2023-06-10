Абсолютно приголомшливий рецепт квасу, який готували ще наші предки: використовуємо бузину

10 червня 2023, 16:20
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Джерело:

cookpad

Квас – один із найпопулярніших засобів, які допоможуть охолонути влітку. Наші предки почали його готувати понад сотню років тому. Скористайтеся рецептом квасу з бузини.

Червень – чудова пора, щоб приготувати квас з бузини. Як зробити цей напій –  читайте у нашому матеріалі.

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Рецепт квасу з бузини

  • Час: 1 година + 5 днів
  • Порцій: 10

Чудовий напій / Фото Апостроф

Інгредієнти:
– 10 літрів води;
– 12 – 15 суцвіть бузини (вже термічно оброблених);
– 1 – 1,2 кілограма цукру;
– 10 – 20 грамм лимонної кислоти.

Приготування:

  • Зберіть суцвіття з чорної бузини. Обирайте молоді суцвіття, які вже розкрилися.
  • Зріжте квіти з пилком із плодоніжок.
  • Помістіть квіти бузини у велику каструлю.
  • Туди додайте цукор, сік лимона чи лимонну кислоту.
  • Залийте суміш водою та ретельно перемішайте.
  • Залиште цвіт бузини на 5 днів.
  • Накрийте рушником та перемішуй квас декілька разів на день.
  • Після зазначеного часу процідіть квас через марлю.
  • Перелийте у підготовлені пластикові пляшки так, щоб одна четверта місткості залишалася вільною.
  • Стисніть пляшку, щоб вийшло повітря.
  • Закрийте кришкою і поставте у холодильник. Стінки пляшки повинні надутися, аби можна було куштувати напій.

Якщо вам сподобається освіжаючий домашній квас, то згодом спробуйте приготувати напій за цим рецептом.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська