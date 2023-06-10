Абсолютно приголомшливий рецепт квасу, який готували ще наші предки: використовуємо бузину
10 червня 2023, 16:20Читать новость на русском
Джерело:cookpad
Квас – один із найпопулярніших засобів, які допоможуть охолонути влітку. Наші предки почали його готувати понад сотню років тому. Скористайтеся рецептом квасу з бузини.
Червень – чудова пора, щоб приготувати квас з бузини. Як зробити цей напій – читайте у нашому матеріалі.
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Рецепт квасу з бузини
- Час: 1 година + 5 днів
- Порцій: 10
Чудовий напій / Фото АпострофІнгредієнти:
– 10 літрів води;
– 12 – 15 суцвіть бузини (вже термічно оброблених);
– 1 – 1,2 кілограма цукру;
– 10 – 20 грамм лимонної кислоти.
Приготування:
- Зберіть суцвіття з чорної бузини. Обирайте молоді суцвіття, які вже розкрилися.
- Зріжте квіти з пилком із плодоніжок.
- Помістіть квіти бузини у велику каструлю.
- Туди додайте цукор, сік лимона чи лимонну кислоту.
- Залийте суміш водою та ретельно перемішайте.
- Залиште цвіт бузини на 5 днів.
- Накрийте рушником та перемішуй квас декілька разів на день.
- Після зазначеного часу процідіть квас через марлю.
- Перелийте у підготовлені пластикові пляшки так, щоб одна четверта місткості залишалася вільною.
- Стисніть пляшку, щоб вийшло повітря.
- Закрийте кришкою і поставте у холодильник. Стінки пляшки повинні надутися, аби можна було куштувати напій.
Якщо вам сподобається освіжаючий домашній квас, то згодом спробуйте приготувати напій за цим рецептом.