Справжній смак українського Різдва: готуємо стародавню страву з капусти до святкового столу

24 грудня 2023, 21:05
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Джерело:

"Українська кухня"

Традиційна капуста з горохом належить до тих страв, які помалу відходять в історію. Проте не варто цього дозволяти, адже саме вона є для багатьох символом смачного українського Різдва.

Радимо і вам цьогоріч потушкувати капусту з горохом. Її смак вас приємно вразить.

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Рецепт капусти з горохом

  • Час: 3 години
  • Порцій: 8 – 10

Інгредієнти:
– 6 склянок квашеної капусти;
– 3 склянки сухого гороху;
– 1 склянка пшона;
– 6 столових ложок олії;
– 2 цибулини;
– 1 яблуко;
– кмин, чорний мелений перець, лавровий листок, сіль, цукор до смаку.

Приготування:

  1. Замочіть на 12 годин промитий горох.
  2. Капусту відтисніть від зайвого соку, залийте водою удвічі більшим об'ємом, ніж займає капуста, та поставте варити приблизно 1 годину.
  3. Пшоно промийте кілька разів та залийте окропом на 3 хвилини.
  4. Коли капуста звариться, додайте до неї замочене пшоно та поставте розварювати з капустою. Дрібно порізані цибуля та яблучко збагатять смак, якщо додати їх під час варіння. Вони повинні повністю розійтись у страві. Щоб зламати кислинку, можна додати ложечку цукру.
  5. Горох вистачить залити літром води. Окрім солі та перцю, можна додати лаврового листка, чебрецю та кмину. Зварений горох розбийте товкачем та перетріть через сито.
  6. З'єднайте зварену капусту з пшоном з розколоченим горохом, посоліть, поперчіть і ще деякий час проваріть.
  7. Другу цибулю поріжте на півкружальця та підсмажте на олії.
  8. Подавайте капусту з горохом у глибоких кольорових тарелях, глиняних мисочках чи горщиках на пласких підставках.
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Автор: Ольга Котів