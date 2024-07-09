Рецепт кабачків на зиму: чи можна їх квасити

9 липня 2024, 21:41
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Джерело:

Шуба

Квашення – чудовий спосіб приготувати кабачки на зиму. Їх можна подавати як закуску або використовувати у стравах.

В Україні дуже люблять квашені продукти – переважно це помідори, огірки чи капуста. Проте кабачки також виходять дуже смачними. 

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Квашені кабачки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 перець чилі;
– листя хрону;
– 2 парасольки кропу;
– 2 горошини духмяного перцю;
– 2 горошини чорного перцю;
– 2 листки смородини;
– 2 зубчики часнику;
– 1 літр води;
– 60 грамів солі;
– 1 лавровий лист.

Приготування:

  1. Ретельно вимийте всі інгредієнти і дайте стекти зайвій рідині.
  2. Часник розріжте на чотири частини.
  3. Потім візьміть кабачки, вимийте їх і обріжте кінцівки. Наріжте їх на кружальця завтовшки від 1 до 1,5 сантиметри.
  4. Після цього покладіть всю зелень і спеції на дно банки. Потім рівномірно та щільно розмістіть на них нарізані кабачки.
  5. Для приготування розсолу закипятіть воду і розчиніть в ній сіль, додайте лавровий лист.
  6. Дочекайтеся, коли розсіл охолоне і потім залийте ним кабачки в банці. Важливо впевнитися, що рідина повністю покриває овочі.
  7. Закрийте банку марлею і помістіть її в миску, оскільки кабачки будуть бродити, і розсіл може витікати.
  8. Залиште банку на 7 днів при кімнатній температурі.
  9. Після цього часу, можна закрити кабачки кришкою і перенести їх в прохолодне місце. Вони готові до споживання.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська