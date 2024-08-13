Від них у всіх потече слинка: рецепт ідеальних квашених огірків на зиму

13 серпня 2024, 18:59
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Автор: Ольга Котів

Джерело:

"Куховаримо Разом"

Більшість українців просто обожнюють квашені огірки. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом.

Такі огірки смачно їсти самостійно чи додавати до низки страв. Зокрема, вони чудово смакуватимуть в Олів'є.

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Квашені огірки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма огірків;
– 3 лаврові листки;
– 3 гілочки кропу;
– 2 листки хрону;
– 4 зубчики часнику;
– 4 листки смородини;
– 6 горошинок чорного перцю;
– 3 столові ложки солі;
– 1,5 літра води.

Приготування:

  1. Вимийте огірки та обріжте кінчики.
  2. На дно чистої банки покладіть лаврове листя, кріп, листя хрону, смородини, очищений часник та перець.
  3. Покладіть у банку огірки, але не надто щільно, щоб їх можна було вільно поворушити.
  4. Додайте сіль у воду, закип'ятіть та охолодіть.
  5. Холодним розсолом залийте огірки. Накрийте банки тугими капроновими кришками, поставте кожну в глибоку миску, бо розсіл може витікати. Залиште на 3 доби для бродіння за кімнатної температури.
  6. Скуштуйте один з огірків, щоб переконатися, чи вони вже достатньо кислі. Якщо ні, то лишіть банки ще на добу.
  7. Злийте з огірків розсіл у каструлю. Закип'ятіть та залийте огірки окропом. Щоб банки не луснули, підставте під них ніж. Закрутіть стерилізовані кришки ключем.

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