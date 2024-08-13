Від них у всіх потече слинка: рецепт ідеальних квашених огірків на зиму

Більшість українців просто обожнюють квашені огірки. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом.

Такі огірки смачно їсти самостійно чи додавати до низки страв. Зокрема, вони чудово смакуватимуть в Олів'є.

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Квашені огірки

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 1,5 кілограма огірків;– 3 лаврові листки;– 3 гілочки кропу;– 2 листки хрону;– 4 зубчики часнику;– 4 листки смородини;– 6 горошинок чорного перцю;– 3 столові ложки солі;– 1,5 літра води.

Приготування:

Вимийте огірки та обріжте кінчики. На дно чистої банки покладіть лаврове листя, кріп, листя хрону, смородини, очищений часник та перець. Покладіть у банку огірки, але не надто щільно, щоб їх можна було вільно поворушити. Додайте сіль у воду, закип'ятіть та охолодіть. Холодним розсолом залийте огірки. Накрийте банки тугими капроновими кришками, поставте кожну в глибоку миску, бо розсіл може витікати. Залиште на 3 доби для бродіння за кімнатної температури. Скуштуйте один з огірків, щоб переконатися, чи вони вже достатньо кислі. Якщо ні, то лишіть банки ще на добу. Злийте з огірків розсіл у каструлю. Закип'ятіть та залийте огірки окропом. Щоб банки не луснули, підставте під них ніж. Закрутіть стерилізовані кришки ключем.