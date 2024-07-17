На смак, як з бочки: квашені помідори – пропорції на дволітрову банку
17 липня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:strona kuchni
Квашені помідори – чудовий вибір для любителів смачної консервації, яку можна легко приготувати. Це дуже апетитно!
Це не тільки смачна закрутка, а й здорова консервація на зиму. Не обов'язково мати вдома бочку чи інші девайси, такі помідори можна приготувати за допомогою підручних засобів.
Цікаво Найкраще – на зиму: готуємо популярну закуску з кабачками в особливому соусі
Квашені помідори
- Час: 1 година
- Порцій: 2-літрова банка
– 500 грамів сливових помідорів;
– 40 грамів солі;
– 25 грамів цукру;
– 5 грамів запашного перцю;
– 5 грамів чорного перцю горошком;
– 1 літр води;
– 2 лаврових листки;
– 1 стебло кропу.
Приготування:
- Спочатку налийте в каструлю воду і закип'ятіть її з сіллю, цукром, злегка розтертим запашним перцем і перцем горошком. Рідину потрібно відставити вистигати.
- Вимиті помідори скласти у 2-літрову банку, додати лавровий лист і стебло кропу.
- Залийте маринадом підготовлену банку з помідорами.
- Готову банку необхідно щільно закрити й поставити в тепле місце на тиждень для бродіння.
- Після закінчення цього часу банку можна перенести в прохолодне місце і зберігати всю зиму.