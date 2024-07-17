На смак, як з бочки: квашені помідори – пропорції на дволітрову банку

Квашені помідори – чудовий вибір для любителів смачної консервації, яку можна легко приготувати. Це дуже апетитно!

Це не тільки смачна закрутка, а й здорова консервація на зиму. Не обов'язково мати вдома бочку чи інші девайси, такі помідори можна приготувати за допомогою підручних засобів.

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Квашені помідори

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2-літрова банка

– 500 грамів сливових помідорів;– 40 грамів солі;– 25 грамів цукру;– 5 грамів запашного перцю;– 5 грамів чорного перцю горошком;– 1 літр води;– 2 лаврових листки;– 1 стебло кропу.

Приготування:

Спочатку налийте в каструлю воду і закип'ятіть її з сіллю, цукром, злегка розтертим запашним перцем і перцем горошком. Рідину потрібно відставити вистигати. Вимиті помідори скласти у 2-літрову банку, додати лавровий лист і стебло кропу. Залийте маринадом підготовлену банку з помідорами. Готову банку необхідно щільно закрити й поставити в тепле місце на тиждень для бродіння. Після закінчення цього часу банку можна перенести в прохолодне місце і зберігати всю зиму.

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