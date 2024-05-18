Лаваш на грилі: готуємо фантастичні рулетики з м'ясом

Щоб урізноманітнити виїзд на природу, приготуйте смачні рулетики з лаваша. Вони зникнуть зі столу за кілька хвилин.

Щоб лаваш не згорів, смажити потрібно лише зі сторони лінії зрізу. Для цього можна використовувати й шампури, і решітку.

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Шашлики з лаваша

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 2 болгарські перці;– 1 цибулина;– 50 грамів петрушки;– 1 кілограм свинячого фаршу;– 2 лаваші;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Перець та цибулю наріжте кубиком, а петрушку подрібніть. Змішайте овочі з фаршем, додайте петрушку, посоліть і поперчіть. Розподіліть м'ясну масу по лавашу та скрутіть у рулетик. Поріжте рулетик на порційні шматочки. Нанижіть їх на шампур та смажте на розігрітому вугіллі до готовності.