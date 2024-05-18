Лаваш на грилі: готуємо фантастичні рулетики з м'ясом

18 травня 2024, 10:59
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Джерело:

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Щоб урізноманітнити виїзд на природу, приготуйте смачні рулетики з лаваша. Вони зникнуть зі столу за кілька хвилин.

Щоб лаваш не згорів, смажити потрібно лише зі сторони лінії зрізу. Для цього можна використовувати й шампури, і решітку.

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Шашлики з лаваша

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 болгарські перці;
– 1 цибулина;
– 50 грамів петрушки;
– 1 кілограм свинячого фаршу;
– 2 лаваші;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Перець та цибулю наріжте кубиком, а петрушку подрібніть.
  2. Змішайте овочі з фаршем, додайте петрушку, посоліть і поперчіть.
  3. Розподіліть м'ясну масу по лавашу та скрутіть у рулетик.
  4. Поріжте рулетик на порційні шматочки.
  5. Нанижіть їх на шампур та смажте на розігрітому вугіллі до готовності.
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Автор: Ольга Котів