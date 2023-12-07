Гордість італійських бабусь: готуємо традиційну лазанью – автентичний рецепт
7 грудня 2023, 15:30Читать новость на русском
Джерело:"Смачно"
Лазанья – одна з перших страв, які приходять на думку при згадці італійської кухні. І це не дивно, адже завдяки своєму смаку та простоті в приготування вона завоювала серця господинь з усього світу.
Класична лазанья готується з листів пасти, перешарованих м'ясним фаршем з томатним соусом, тертим сиром і соусом бешамель. У підсумку виходить дуже ситна страва з насиченим смаком.
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Як приготувати класичну лазанью без бешамель
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 6
– 500 грамів помідорів;
– чебрець до смаку;
– гілочка розмарину;
– 10 готових листків лазаньї;
– 50 грамів оливкової олії;
– 150 грамів моцарели;
– 1 лавровий листок;
– 200 грамів цибулі;
– 400 грамів яловичого фаршу;
– сіль, паприка та чорний мелений перець до смаку.
Така лазанья смакуватиме всім / Фото Unsplash
Приготування:
- Розігрійте на пательні олію. Викладіть туди розмарин, чебрець, лавровий лист і нарізану цибулю.
- Смажте до прозорості цибулі та додайте фарш. Готуйте, поки м'ясо не змінить колір, після чого посоліть, поперчіть та додайте паприку.
- Додайте томатне пюре і тушкуйте ще кілька хвилин. Для приготування томатного пюре, зніміть шкірку з помідорів та перебийте їх в блендері.
- Викладіть кілька листів лазаньї у форму. Покрийте їх соусом і тертим сиром. Замість моцарели можна взяти будь-який твердий сир. Єдина умова – він повинен добре плавитися.
- Викладіть зверху знову листи, соус і сир. Продовжуйте, поки листи не закінчаться. На верхній лист лазаньї викладіть томатне пюре
- Випікайте лазанью в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин. Готову страву посипте тертим сиром, поставте в розігріту духовку і запікайте, поки сир не розплавиться.