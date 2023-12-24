Свіжість овочів до вашого столу: пісний салат на Святвечір

24 грудня 2023, 06:31
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Джерело:

Kwestia smaku

Святвечір – це просто парад смаколиків. Хоч і всі традиційні страви дуже апетитні, проте краще розбавити їх чудовим салатом з овочів.

Такий салат дуже простого готувати, а з'їдять його дуже скоро. Знадобиться лише кілька хвилин і обмежена кількість інгредієнтів.

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Рецепт салату з овочів

  • Час: 15 хвилин

  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 помідори;
– 1 банка зелених оливок без кісточок;
– пів цибулини;
– морська сіль і свіжомелений перець до смаку;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– за бажанням пів чайної ложки сушеного орегано.

Приготування:

  1. Помідори помийте, обсушіть і наріжте кубиками.
  2. Викладіть у салатницю.
  3. Цибулю очистіть і наріжте кубиками або скибочками, посоліть і додайте до помідорів.
  4. Додайте відціджені оливки та сушений орегано.
  5. Приправте морською сіллю і свіжомеленим перцем.
  6. Влийте оливкову олію і перемішайте.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська