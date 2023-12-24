Свіжість овочів до вашого столу: пісний салат на Святвечір
24 грудня 2023, 06:31Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Святвечір – це просто парад смаколиків. Хоч і всі традиційні страви дуже апетитні, проте краще розбавити їх чудовим салатом з овочів.
Такий салат дуже простого готувати, а з'їдять його дуже скоро. Знадобиться лише кілька хвилин і обмежена кількість інгредієнтів.
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Рецепт салату з овочів
Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 2 помідори;
– 1 банка зелених оливок без кісточок;
– пів цибулини;
– морська сіль і свіжомелений перець до смаку;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– за бажанням пів чайної ложки сушеного орегано.
Приготування:
- Помідори помийте, обсушіть і наріжте кубиками.
- Викладіть у салатницю.
- Цибулю очистіть і наріжте кубиками або скибочками, посоліть і додайте до помідорів.
- Додайте відціджені оливки та сушений орегано.
- Приправте морською сіллю і свіжомеленим перцем.
- Влийте оливкову олію і перемішайте.