Свіжість овочів до вашого столу: пісний салат на Святвечір

Святвечір – це просто парад смаколиків. Хоч і всі традиційні страви дуже апетитні, проте краще розбавити їх чудовим салатом з овочів.

Такий салат дуже простого готувати, а з'їдять його дуже скоро. Знадобиться лише кілька хвилин і обмежена кількість інгредієнтів.

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Рецепт салату з овочів

Час : 15 хвилин

Порцій: 4

– 2 помідори;– 1 банка зелених оливок без кісточок;– пів цибулини;– морська сіль і свіжомелений перець до смаку;– 3 столові ложки оливкової олії;– за бажанням пів чайної ложки сушеного орегано.

Приготування:

Помідори помийте, обсушіть і наріжте кубиками. Викладіть у салатницю. Цибулю очистіть і наріжте кубиками або скибочками, посоліть і додайте до помідорів. Додайте відціджені оливки та сушений орегано. Приправте морською сіллю і свіжомеленим перцем. Влийте оливкову олію і перемішайте.

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