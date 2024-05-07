Легко, швидко та дуже смачно: паста з овочами, яка стане вашим улюбленим обідом

Після свят бажання довго стояти біля плити трішки зникає. Але це не означає, що тепер ніякої смачної їжі – деякі рецепти є справжнім комбо смаку та швидкості.

Ця паста виглядає просто ідеальним варіантом для швидкого та смачного обіду або вечері. Особливих зусиль для її приготування не потрібно, а насолоджуватися цією гармонією смаків можна хоч щодня.

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Рецепт пасти з овочами

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів пасти;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 жовтий перець, почищений і нарізаний;

– 1 кабачок, почищений і нарізаний;

– 200 грамів помідорів черрі;

– 2 цибулини, дрібно нарізані;

– цедра та сік половини лимона;

– 2 великі жмені листя шпинату;

– сіль та перець до смаку;

– натертий сир для подачі.

Приготування:

Пасту варимо згідно з інструкцією на упаковці. Розігріваємо олію в глибокій пательні, обсмажуємо перець, кабачок і цілі помідори впродовж 5 хвилин. Постійно помішуємо. Додаємо цибулю та смажимо ще.4 хвилини. Додаємо цедру та сік лимона і смажимо ще хвилину. Додаємо 1 черпак гарячої води з пасти та приправляємо сіллю та перцем. Зливаємо пасту. Повертаємо у каструлю, змішуємо з овочами та шпинатом. Тушкуємо 1 – 2 хвилини. Посипаємо тертим сиром та подаємо.