Легко, швидко та дуже смачно: паста з овочами, яка стане вашим улюбленим обідом

7 травня 2024, 10:22
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Джерело:

ВВС Food

Після свят бажання довго стояти біля плити трішки зникає. Але це не означає, що тепер ніякої смачної їжі – деякі рецепти є справжнім комбо смаку та швидкості.

Ця паста виглядає просто ідеальним варіантом для швидкого та смачного обіду або вечері. Особливих зусиль для її приготування не потрібно, а насолоджуватися цією гармонією смаків можна хоч щодня.

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Рецепт пасти з овочами

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів пасти;
2 столові ложки оливкової олії;
– 1 жовтий перець, почищений і нарізаний;
– 1 кабачок, почищений і нарізаний;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 2 цибулини, дрібно нарізані;
– цедра та сік половини лимона;
– 2 великі жмені листя шпинату;
– сіль та перець до смаку;
– натертий сир для подачі.

Приготування:

  1. Пасту варимо згідно з інструкцією на упаковці.
  2. Розігріваємо олію в глибокій пательні, обсмажуємо перець, кабачок і цілі помідори впродовж 5 хвилин. Постійно помішуємо. 
  3. Додаємо цибулю та смажимо ще.4 хвилини.
  4. Додаємо цедру та сік лимона і смажимо ще хвилину.
  5. Додаємо 1 черпак гарячої води з пасти та приправляємо сіллю та перцем.
  6. Зливаємо пасту. Повертаємо у каструлю, змішуємо з овочами та шпинатом.
  7. Тушкуємо 1 – 2 хвилини.
  8. Посипаємо тертим сиром та подаємо.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська