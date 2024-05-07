Легко, швидко та дуже смачно: паста з овочами, яка стане вашим улюбленим обідом
Джерело:ВВС Food
Після свят бажання довго стояти біля плити трішки зникає. Але це не означає, що тепер ніякої смачної їжі – деякі рецепти є справжнім комбо смаку та швидкості.
Ця паста виглядає просто ідеальним варіантом для швидкого та смачного обіду або вечері. Особливих зусиль для її приготування не потрібно, а насолоджуватися цією гармонією смаків можна хоч щодня.
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Рецепт пасти з овочами
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів пасти;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 жовтий перець, почищений і нарізаний;
– 1 кабачок, почищений і нарізаний;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 2 цибулини, дрібно нарізані;
– цедра та сік половини лимона;
– 2 великі жмені листя шпинату;
– сіль та перець до смаку;
– натертий сир для подачі.
Приготування:
- Пасту варимо згідно з інструкцією на упаковці.
- Розігріваємо олію в глибокій пательні, обсмажуємо перець, кабачок і цілі помідори впродовж 5 хвилин. Постійно помішуємо.
- Додаємо цибулю та смажимо ще.4 хвилини.
- Додаємо цедру та сік лимона і смажимо ще хвилину.
- Додаємо 1 черпак гарячої води з пасти та приправляємо сіллю та перцем.
- Зливаємо пасту. Повертаємо у каструлю, змішуємо з овочами та шпинатом.
- Тушкуємо 1 – 2 хвилини.
- Посипаємо тертим сиром та подаємо.
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