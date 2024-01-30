Просте та надзвичайно ніжне: готуємо лимонне печиво за рецептом зіркового судді "МастерШеф"
30 січня 2024, 16:44Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Приготуйте ароматне лимонне печиво. Його надзвичайно ніжний смак вам точно сподобається.
Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм рецептом. Спробуйте – це дуже просто.
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Рецепт зимового лимонного печива
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти для печива:
– 150 грамів цукру;
– 80 грамів масла 82,5%;
– цедра 1 великого лимона;
– 5 грамів ванільного цукру;
– 35 грамів лимонного соку;
– 2 невеликі яйця;
– 250 – 260 грамів борошна;
– 7 – 8 грамів розпушувача;
– цукрова пудра.
Для крему:
– 1 велике яйце;
– 60 грамів цукру;
– 60 грамів лимонного соку;
– цедра 1 лимона;
– 50 грамів масла.
Приготування:
- М'яке вершкове масло змішайте з яйцем, цукром, цедрою та соком лимона. Потім додайте борошно, розпушувач та замішайте м'яке тісто. Поставте його на годину в холодильник.
- Тим часом змішайте усі інгредієнти для крему. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи вінчиком, після чого охолодіть.
- Дістаньте тісто з холоду, дуже швидко накатайте кульки та обваляйте їх у цукровій пудрі
- Викладіть печиво на пергамент на відстані один від одного, зробіть невеликі заглиблення, в які додайте крем.
- Випікайте печиво при температурі 175 градусів 8 – 10 хвилин.