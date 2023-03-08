Просто та дуже смачно: готуємо лимонне печиво за рецептом Марти Стюарт

Зазвичай у нас бракує часу для приготування випічки, але завжди хочеться чогось смачненького до філіжанки кави. Тому пропонуємо оптимальний рецепт лимонного печива від Марти Стюарт, на який знадобиться всього 45 хвилин.

Це печиво точно оцінять любителі цитрусових, адже нотки лимонної цедри та хрустка скоринка не залишать байдужими нікого. А приємним бонусом стане час приготування лимонного печива – менше години знадобиться, аби випічка за рецептом Марти Стюарт тішила вас та ваших рідних.

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Рецепт лимонного печива

Час: 45 хвилин

Порції: 24

Інгредієнти:

– 2 склянки борошна;

– 1/2 чайної ложки соди;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 столова ложка дрібно натертої лимонної цедри;

– 2 столові ложки свіжого лимонного соку;

– 1/2 склянки несолоного масла кімнатної температури;

– 1 стакан цукру;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка чистого екстракту ванілі;

– лимонна глазур.

Приготування:

Розігрійте духовку до максимальної температури. У Марти Стюарт – духовка з потужністю у 350 градусів за Цельсієм.

У середній мисці змішайте борошно, харчову соду, сіль і цедру лимона.

За допомогою міксера збийте масло та цукор до легкої та пишної маси. Додайте яйце, ваніль і лимонний сік.

Продовжуйте збивати до однорідності. Переключіть міксер на найнижчу швидкість, всипте борошняну суміш та збивайте цю масу разом.

Готове тісто розкладіть столовими ложками на відстані 2,5 сантиметра один від одного.

Випікайте печиво 15 – 20 хвилин.

Залишіть охолонути на 2 хвилини та перекладіть печиво на решітку для повного охолодження.

Змастіть печиво лимонною глазур’ю та дайте застигнути десь до години часу.

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Рекомендації:

Перед тим, як вичавити сік лимона, чи будь-якого іншого цитрусового, завжди знімайте з них цедру.

Якщо хочете замість лимона використати лайм чи апельсин, то замініть цедру на сік цих фруктів.

Смачного!

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Марта Гнат