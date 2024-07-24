Лише з 4 інгредієнтів: геніальний рецепт лимонного десерта від Ектора Хіменса-Браво
24 липня 2024, 20:40Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Лимонний десерт підійде до будь-якої події. За цим рецептом він вийде дуже ніжним та смачним.
Такий десерт точно сподобається всім вашим близьким. Обов'язково втільте цей рецепт в життя.
Варто спробувати Ваші рідні будуть в захваті: готуємо королівський торт з аґрусом – простий рецепт
Лимонний десерт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 440 грамів згущеного молока;
– 200 грамів вершків 33%;
– 80 – 100 грамів лимонного соку;
– печиво до смаку.
Дивіться, як приготувати лимонний десерт: відео
Приготування:
- У блендері змішайте згущене молоко, вершки та лимонний сік. Збийте до однорідної маси.
- У форму викладіть трохи крему на дно. Зверху розмістіть шар печива. Повторіть процедуру, створюючи 4 – 5 шарів.
- Залиште десерт у холодильнику на 1 – 2 години для охолодження та просочення.
- Перед подачею прикрасьте цедрою лимона та лайма.