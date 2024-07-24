Лише з 4 інгредієнтів: геніальний рецепт лимонного десерта від Ектора Хіменса-Браво

24 липня 2024, 20:40
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Лимонний десерт підійде до будь-якої події. За цим рецептом він вийде дуже ніжним та смачним.

Такий десерт точно сподобається всім вашим близьким. Обов'язково втільте цей рецепт в життя.

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Лимонний десерт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 440 грамів згущеного молока;
– 200 грамів вершків 33%;
– 80 – 100 грамів лимонного соку;
– печиво до смаку.

Дивіться, як приготувати лимонний десерт: відео

Приготування:

  1. У блендері змішайте згущене молоко, вершки та лимонний сік. Збийте до однорідної маси.
  2. У форму викладіть трохи крему на дно. Зверху розмістіть шар печива. Повторіть процедуру, створюючи 4 – 5 шарів.
  3. Залиште десерт у холодильнику на 1 – 2 години для охолодження та просочення.
  4. Перед подачею прикрасьте цедрою лимона та лайма.
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Автор: Ольга Котів