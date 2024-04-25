Ідеальна закуска до святкового столу: елементарний рецепт лінивої капусти
25 квітня 2024, 17:00Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо ви ніколи не готували ліниву капусту, то обов'язково спробуйте втілити у життя цей рецепт. З ним насправді зовсім не буде клопоту.
Злегка кислий смак такої капусти пробудить апетит. Вона цілком гідна бути на святковому столі.
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Лінива капуста
- Час: 1 година
- Порцій: 10
– 6 кілограмів капусти;
– 4 буряки;
– 1 літр води;
– 50 грамів солі;
– 50 грамів цукру;
– 50 мілілітрів оцту 9%;
– олія до смаку;
– 2 голівки часнику;
– гірчиця, суміш спецій до смаку.
Приготування:
- Почистьте та вимийте капусту. Видаліть тверду частину.
- Також почистьте та вимийте буряки. Наріжте їх невеличкими шматочками та складіть половину у велику каструлю.
- Капусту розріжте начетверо та покладіть зверху, а на неї – знову буряк.
- У банку з водою поступово насипте сіль та цукор. Розмішайте.
- Залийте капусту розчином та додайте оцет. Накрийте каструлю фольгою та кришкою і поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Готуйте капусту до м'якості.
- Готову капусту викладіть на дошку, наріжте невеликими шматочками. Почистьте та подрібніть часник. Покладіть його окрему мисочку, додайте спеції, трохи солі та розітріть товкачиком.
- Подаючи капусту на стіл, додавайте в неї заправку.