Ідеальна закуска до святкового столу: елементарний рецепт лінивої капусти

25 квітня 2024, 17:00
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Джерело:

Shuba

Якщо ви ніколи не готували ліниву капусту, то обов'язково спробуйте втілити у життя цей рецепт. З ним насправді зовсім не буде клопоту.

Злегка кислий смак такої капусти пробудить апетит. Вона цілком гідна бути на святковому столі.

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Лінива капуста

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 6 кілограмів капусти;
– 4 буряки;
– 1 літр води;
– 50 грамів солі;
– 50 грамів цукру;
– 50 мілілітрів оцту 9%;
– олія до смаку;
– 2 голівки часнику;
– гірчиця, суміш спецій до смаку.

Приготування:

  1. Почистьте та вимийте капусту. Видаліть тверду частину.
  2. Також почистьте та вимийте буряки. Наріжте їх невеличкими шматочками та складіть половину у велику каструлю.
  3. Капусту розріжте начетверо та покладіть зверху, а на неї – знову буряк.
  4. У банку з водою поступово насипте сіль та цукор. Розмішайте.
  5. Залийте капусту розчином та додайте оцет. Накрийте каструлю фольгою та кришкою і поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Готуйте капусту до м'якості.
  6. Готову капусту викладіть на дошку, наріжте невеликими шматочками. Почистьте та подрібніть часник. Покладіть його  окрему мисочку, додайте спеції, трохи солі та розітріть товкачиком.
  7. Подаючи капусту на стіл, додавайте в неї заправку.
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Автор: Ольга Котів