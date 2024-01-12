Ліниві біляші: найкращий рецепт смачного та ситного перекусу
12 січня 2024, 17:56Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Якщо ви любите пиріжки, але не хочете замішувати тісто, для вас є гарна новина. Спробуйте приготувати ліниві біляші.
Суперфіналістка "МастерШеф" поділилася своїм простим рецептом. Замість тіста варто використати вафлі.
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Ліниві біляші
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
– пачка невеликих вафельних коржів;
– 300 грамів фаршу зі свинини та яловичини;
– 1 цибулина;
– 2 – 4 яйця;
– сіль, перець, спеції до смаку.
Приготування:
- Зробіть фарш зі свинини та яловичини пропорцією 1 до 1. Можна також взяти свинину та курку.
- Прокрутіть цибулю в м'ясорубці разом з м'ясом. Доведіть фарш до смаку спеціями.
- Яйця посоліть та збийте.
- На кожну вафлю викладіть тонкий шар фаршу. Якщо братимете вафлі для торта, то після того, як покладете фарш, дайте їм постояти 20 хвилин, щоб вони стали м'якими. Тільки після цього можна нарізати на порції.
- Занурте кожен "біляш" у яйце і смажте до золотавого кольору.