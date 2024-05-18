Ліниві чебуреки: готуємо найпростішу вечерю з лаваша
18 травня 2024, 21:40Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Приготуйте на вечерю ліниві чебуреки. Для них навіть не треба замішувати тісто.
Тістом для таких чебуреків буде лаваш. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.
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Ліниві чебуреки
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів тонкого лаваша;
– 100 грамів олії.
Для начинки:
– 300 грамів фаршу;
– 1 цибулина;
– сіль, перець до смаку.
Для кляру:
– 200 грамів борошна;
– 100 мілілітрів води;
– 1 яйце;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Цибулю почистьте і подрібніть. З'єднайте цибулю, фарш, сіль, перець і добре перемішайте.
- Розгорніть лаваш і наріжте його смужками 15 на 45 сантиметрів. Покладіть фарш тонким шаром на один край лаваша у формі трикутника. Вільний край лаваша загорніть навколо начинки, щоб утворився трикутний конверт. Зробіть так усі чебуреки.
- Для кляру додайте в борошно воду, яйце, сіль і ретельно перемішайте віничком, щоб не було грудочок.
- Налийте олію на пательню і добре нагрійте. Занурюйте чебуреки у кляр і викладайте на гарячу пательню. Смажте на середньому вогні із двох боків по 4 хвилини до рум'яності. Викладайте готові чебуреки на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.