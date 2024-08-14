Ліниві голубці: рецепт елементарної вечері від Тетяни Літвінової
14 серпня 2024, 20:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Тетяни Літвінової
Смачну вечерю можна приготувати по-справжньому просто. Спробуйте скористатися цим рецептом лінивих голубців.
Така страва сподобається усім вашим рідним. Відома кулінарка Тетяна Літвінова розповіла, як зробити її у духовці.
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Ледачі голубці
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
– 700 грамів капусти;
– 200 грамів моркви;
– 200 грамів цибулі;
– 50 грамів рису;
– 500 грамів фаршу;
– 200 грамів томатного соусу;
– 2 зубчики часнику;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 30 грамів топленого масла;
– 100 грамів сметани.
Дивіться, як приготувати ліниві голубці: відео
Приготування:
- Капусту промийте, загорніть у харчову плівку і відправте у мікрохвильовку на 15 хвилин при середній потужності.
- Тим часом цибулю і часник почистьте та подрібніть. Обсмажте на розігрітій з топленим вершковим маслом пательні до м'якості.
- Моркву помийте, почистьте і натріть на середню терку. Додайте смажену цибулю, яловичий фарш, рис, сіль, сушений часник, коріандр і 2 столові ложки томатного соусу. Добре вимішайте.
- Капусту розгорніть, від'єднайте від неї листки та зріжте потовщення. Викладіть частину листків на дно і боки форми, щоб вони звисали. Далі викладіть фарш і утрамбуйте. Зверху накрийте рештою листків і загорніть ті, які звисали.
- Змішайте решту томатної пасти й сметану. Посоліть, злегка перемішайте, змастіть заправкою пиріг і розрівняйте ложкою.
- Випікайте при 180 градусах 45 хвилин.