Рецепт, який ви точно захочете повторити: готуємо швидкі ліниві голубці
8 травня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:yummy.lera
Якщо любите голубці, але не маєте багато часу на приготування, скористайтеся цим рецептом. Страва вийде просто фантастично смачною.
Ліниві голубці готують у духовці. Вам навіть не потрібно буде парити капусту.
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Рецепт лінивих голубців
- Час: 1 година
- Порції: 4
– 1 білоголова капуста;
– 400 – 500 грамів м'ясного фаршу;
– 1 цибуля;
– 200 грамів густої сметани;
– спеції, сіль, кріп до смаку;
– 1 помідор;
– 80 грамів твердого сиру.
Приготування:
- Наріжте капусту кільцями товщиною 2 – 3 сантиметри. Викладіть на деко, вкрите пергаментом, і змастіть олією.
- М'ясний фарш змішайте з нарізаною дрібними кубиками цибулею, додайте спеції та сформуйте кульки. Викладіть на капусту, трішки притиснувши руками.
- Для соусу змішайте густу сметану, подрібнений кріп, спеції. Викладіть на фарш, а зверху – кільце помідора.
- Відправте все в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.
- Натріть зверху сир та відправте запікатися ще на 10 – 15 хвилин.