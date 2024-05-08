Рецепт, який ви точно захочете повторити: готуємо швидкі ліниві голубці

8 травня 2024, 17:59
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Джерело:

yummy.lera

Якщо любите голубці, але не маєте багато часу на приготування, скористайтеся цим рецептом. Страва вийде просто фантастично смачною.

Ліниві голубці готують у духовці. Вам навіть не потрібно буде парити капусту.

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Рецепт лінивих голубців

  • Час: 1 година
  • Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 білоголова капуста;
– 400 – 500 грамів м'ясного фаршу;
– 1 цибуля;
– 200 грамів густої сметани;
– спеції, сіль, кріп до смаку;
– 1 помідор;
– 80 грамів твердого сиру.

Приготування:

  • Наріжте капусту кільцями товщиною 2 – 3 сантиметри. Викладіть на деко, вкрите пергаментом, і змастіть олією.
  • М'ясний фарш змішайте з нарізаною дрібними кубиками цибулею, додайте спеції та сформуйте кульки. Викладіть на капусту, трішки притиснувши руками.
  • Для соусу змішайте густу сметану, подрібнений кріп, спеції. Викладіть на фарш, а зверху – кільце помідора.
  • Відправте все в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.
  • Натріть зверху сир та відправте запікатися ще на 10 – 15 хвилин.

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Автор: Ольга Котів