Простіше не буває: рецепт лінивих голубців на Новий рік від "пекельного" шефа

Голубці – традиційна українська страва, яка чудово підходить до святкового столу та на щодень. Спробуйте цьогоріч приготувати її не за класичним, а за дещо зміненим рецептом.

Шеф-кухар і ведучий шоу "На ножах" і "Пекельна кухня" Алекс Якутов поділився своїм рецептом лінивих голубців. Він впевнений, що не потрібно витрачати купу часу на кухні, щоб приготувати базові святкові страви.

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Рецепт лінивих голубців

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 5

– 1 капустина;– 500 грамів свинячого фаршу;– 1 зубчик часнику;– 2 цибулини;– 200 грамів цілих очищених томатів у власному соку;– 30 грамів меленої паприки;– 1 морквина;– 100 мілілітрів вершків;– 20 мілілітрів білого сухого вина;– 100 мілілітрів води;– 1 чайна ложка цукру;– сіль, чорний мелений перець до смаку;– 20 грамів зелені.

Приготування:

Помийте капусту. Відірвіть верхні листки й виріжте качан. Покладіть капусту у велику каструлю, залийте водою та додайте. Варіть на невеликому вогні, періодично знімаючи листки. Налийте трохи олії в пательню й злегка обсмажте проварені листочки капусти. Так вони стануть більш хрусткими та смачними. Потім налийте олію в іншу розігріту пательню, додайте свинячий фарш і смажте, помішуючи. Дрібно наріжте часник, цибулю, покладіть до фаршу та перемішайте. Додайте нарізані помідори, подрібнені петрушку, кріп і паприку. Доведіть до смаку сіллю та перцем. Смажте до готовності. Для соусу дрібно наріжте почищені моркву та цибулю. У невелику каструлю налийте вершки й вино. Трохи проваріть, після чого покладіть овочі та налийте воду. Додайте сіль, цукор, перець і варіть ще 10 хвилин. Процідіть. Викладіть листок капусти на тарілку, додайте 2 столові ложки м'ясної начинки. Накрийте іншим листком капусти та полийте соусом.