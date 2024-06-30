Ліниві голубці з плавленим сиром: готуємо бюджетну вечерю, яка всіх вразить

30 червня 2024, 22:56
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Джерело:

Shuba

Якщо ви любите голубці, але ненавидите їх крутити, скористайтеся цим простим рецептом. Ліниві голубці будуть нічим не гіршими.

З плавленим сиром вони будуть ще смачнішими. Така страва гідна навіть святкового столу.

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Ліниві голубці з плавленим сиром

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 600 грамів фаршу;
– 350 грамів білоголової капусти;
– 75 грамів рису;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 яйце;
– 70 грамів панірувальних сухарів;
– 30 грамів олії.
Соус:
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1 столова ложка борошна;
– 30 грамів плавленого сиру;
– 20 грамів масла 82%;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте цибулю кубиком та підсмажте на пательні з оливковою олією. Моркву натріть на великій тертці.
  2. Капусту наріжте соломкою та проваріть у киплячій підсоленій воді 2 хвилини.
  3. Викладіть фарш у миску, додайте овочі, яйце, зварений рис та спеції. Перемішайте, вологими руками сформуйте невеликі кульки та обваляйте їх у панірувальних сухарях.
  4. Підсмажте ліниві голубці на пательні протягом 8 хвилин з обох боків. Розтопіть у каструлі масло, додайте борошно, томатну пасту та перемішайте. Повільно влийте воду, перемішуючи, посоліть та поперчіть.
  5. Перекладіть ліниві голубці у форму для запікання, залийте соусом, додайте тертий плавлений сир. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці на 25 хвилин.

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Автор: Ольга Котів