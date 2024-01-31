Ліниві голубці: приготуйте смачну вечерю без зайвих зусиль
31 січня 2024, 22:07Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо ви любите голубці, але лінуєтеся їх готувати скористайтеся цим простим рецептом. Така страва вам точно сподобається.
Ліниві голубці дуже просто готувати. Їх навіть не потрібно закручувати в капусту.
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Рецепт лінивих голубців
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів курячого фаршу;
– 300 грамів капусти;
– 70 грамів рису;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 яйце;
– суміш спецій до смаку.
Для соусу:
– 500 грамів води;
– 250 грамів сметани;
– 1 толова ложка томатної пасти;
– 1 столова ложка крохмалю;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Капусту нашинкуйте, цибулю поріжте кубиком, а моркву натріть. Рис відваріть до готовності в підсоленій воді.
- Цибулю та моркву обсмажте до готовності.
- Змішайте засмажку, рис, фарш, яйце та спеції. Ретельно перемішайте.
- Сформуйте голубці та викладіть їх на застелене деко. Накрийте фольгою та запікайте 20 – 25 хвилин за 200 градусів.
- Тим часом змішайте всі інгредієнти для соусу.
- Дістаньте голубці з духовки та залийте їх соусом. Запікайте ще 20 – 25 хвилин за 200 градусів, кожні 5 – 7 хвилин поливаючи соусом.