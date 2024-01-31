Ліниві голубці: приготуйте смачну вечерю без зайвих зусиль

31 січня 2024, 22:07
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Джерело:

Shuba

Якщо ви любите голубці, але лінуєтеся їх готувати скористайтеся цим простим рецептом. Така страва вам точно сподобається.

Ліниві голубці дуже просто готувати. Їх навіть не потрібно закручувати в капусту.

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Рецепт лінивих голубців

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 600 грамів курячого фаршу;
– 300 грамів капусти;
– 70 грамів рису;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 яйце;
– суміш спецій до смаку.

Для соусу:
– 500 грамів води;
– 250 грамів сметани;
– 1 толова ложка томатної пасти;
– 1 столова ложка крохмалю;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Капусту нашинкуйте, цибулю поріжте кубиком, а моркву натріть. Рис відваріть до готовності в підсоленій воді.
  2. Цибулю та моркву обсмажте до готовності.
  3. Змішайте засмажку, рис, фарш, яйце та спеції. Ретельно перемішайте.
  4. Сформуйте голубці та викладіть їх на застелене деко. Накрийте фольгою та запікайте 20 – 25 хвилин за 200 градусів.
  5. Тим часом змішайте всі інгредієнти для соусу.
  6. Дістаньте голубці з духовки та залийте їх соусом. Запікайте ще 20 – 25 хвилин за 200 градусів, кожні 5 – 7 хвилин поливаючи соусом.

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Автор: Ольга Котів