Вони виходять ніжними, повітряними й буквально тануть у роті. Золотисті кульки з ароматною маковою начинкою, притрушені цукровою пудрою, однаково смакують і дорослим, і дітям, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.
Класичний рецепт не потребує складних інгредієнтів, але дарує справжній смак домашньої української випічки.
Як приготувати різдвяні пампухи?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів молока;
– 2 курячі яйця;
– 40 грамів пресованих дріжджів;
– 150 грамів цукру;
– 900 грамів пшеничного борошна;
– 60 грамів рафінованої соняшникової олії;
– 5 грамів ваніліну;
– 200 грамів маку.
Приготування:
- Молоко підігрійте до теплого стану. Додайте частину цукру, дріжджі та кілька ложок борошна, ретельно перемішайте до однорідності. Накрийте та залиште в теплому місці приблизно на 30 хвилин, щоб опара піднялася.
- До готової опари додайте яйця, решту цукру, олію та ванілін. Поступово всипайте борошно й замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте його рушником і дайте ще раз підійти.
- Для начинки мак подрібніть у блендері або кавомолці, залийте невеликою кількістю води та проваріть на слабкому вогні до випаровування рідини. Додайте цукор і добре перемішайте.
- Тісто розкачайте та виріжте кружечки. У центр кожного викладіть макову начинку, заліпіть краї й сформуйте круглі пампухи. Залиште їх ще на 20 хвилин для підростання.
- Розігрійте олію у глибокій сковороді або каструлі та обсмажуйте пампухи до рум’яної скоринки з усіх боків. Готові вироби остудіть і посипте цукровою пудрою перед подачею.
Як зробити пампухи пухкими?
Щоб ваші пампухи були ще пухкішими, скористайтеся маленькою хитрістю від досвідчених кулінарів. Мовиться про алкоголь, якого треба зовсім трошки додати у тісто.
На літру тіста потрібно лише чайна ложка горілки. Не хвилюйтесь, що залишиться запах – він повністю зникне після випікання, переконує Smakosze.
Які ще смаколики можна приготувати?
Вафельний торт вже давно став класикою, проте спробуйте приготувати його без згущеного молока.
Також радимо відтворити стародавній рецепт засипаної капусти, яку готували ще козаки.