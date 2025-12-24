Вони виходять ніжними, повітряними й буквально тануть у роті. Золотисті кульки з ароматною маковою начинкою, притрушені цукровою пудрою, однаково смакують і дорослим, і дітям, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Класичний рецепт не потребує складних інгредієнтів, але дарує справжній смак домашньої української випічки.

Як приготувати різдвяні пампухи?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 500 грамів молока;
– 2 курячі яйця;
– 40 грамів пресованих дріжджів;
– 150 грамів цукру;
– 900 грамів пшеничного борошна;
– 60 грамів рафінованої соняшникової олії;
– 5 грамів ваніліну;
– 200 грамів маку.

Приготування:

  1. Молоко підігрійте до теплого стану. Додайте частину цукру, дріжджі та кілька ложок борошна, ретельно перемішайте до однорідності. Накрийте та залиште в теплому місці приблизно на 30 хвилин, щоб опара піднялася.
  2. До готової опари додайте яйця, решту цукру, олію та ванілін. Поступово всипайте борошно й замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте його рушником і дайте ще раз підійти.
  3. Для начинки мак подрібніть у блендері або кавомолці, залийте невеликою кількістю води та проваріть на слабкому вогні до випаровування рідини. Додайте цукор і добре перемішайте.
  4. Тісто розкачайте та виріжте кружечки. У центр кожного викладіть макову начинку, заліпіть краї й сформуйте круглі пампухи. Залиште їх ще на 20 хвилин для підростання.
  5. Розігрійте олію у глибокій сковороді або каструлі та обсмажуйте пампухи до рум’яної скоринки з усіх боків. Готові вироби остудіть і посипте цукровою пудрою перед подачею.

Як зробити пампухи пухкими?

Щоб ваші пампухи були ще пухкішими, скористайтеся маленькою хитрістю від досвідчених кулінарів. Мовиться про алкоголь, якого треба зовсім трошки додати у тісто.

На літру тіста потрібно лише чайна ложка горілки. Не хвилюйтесь, що залишиться запах – він повністю зникне після випікання, переконує Smakosze.

Які ще смаколики можна приготувати?

