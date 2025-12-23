Сирний пляцок з маком і вишнями – це багатошарова святкова випічка, у якій гармонійно поєдналися шоколадні коржі, ніжний сирний шар, ароматний мак, соковиті вишні та повітряний карамельний крем. Десерт має насичений смак та ефектний вигляд, тому справді здатен стати головною окрасою святкового столу, інформує 24 Канал з посиланням на "Домашні рецепти від Natalia Sus".

Завдяки поєднанню різних текстур пляцок не здається важким, а кожен шар доповнює інший. Це той випадок, коли витрачений час повністю виправдовує результат.

Сирний пляцок з маком і вишнями

Час : 1 година 50 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти для сирника:

– 600 грамів кисломолочного сиру;

– 4 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 200 грамів сметани жирністю 20%;

– 70 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 40 грамів манної крупи;

– 250 грамів консервованих вишень без кісточок;

– 150 грамів маку.

Для шоколадних коржів з вишнею та кокосом:

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 30 грамів какао-порошку;

– 10 грамів розпушувача;

– 100 грамів вершкового масла;

– 5 яєчних жовтків;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів сметани жирністю 20%.

Для білкової маси:

– 5 яєчних білків;

– 150 грамів цукру;

– 30 грамів картопляного крохмалю;

– 200 грамів кокосової стружки.

Додатково:

– 500 грамів консервованих вишень без кісточок;

– 100 грамів волоських горіхів.

Для карамельного крему:

– 500 грамів молока;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 100 грамів цукру;

– 180 грамів вареного згущеного молока;

– 200 грамів вершкового масла.

Дивіться, як приготувати смачний пляцок на Різдво: відео

Приготування:

Для сирника збийте курячі яйця з цукром до світлої пишної маси. В окремій мисці з’єднайте кисломолочний сир, розтоплене вершкове масло, сметану, кукурудзяний крохмаль і манну крупу. Спочатку добре перемніть масу ложкою, після чого перебийте блендером до повної однорідності. Додайте до сирної основи половину яєчної маси та обережно перемішайте. Потім всипте запарений і перетертий мак, введіть решту яєчної маси та додайте консервовані вишні без кісточок. Акуратно перемішайте. Викладіть масу у форму, застелену пергаментом, і випікайте при температурі 170 градусів протягом 45 – 50 хвилин. Готовий сирник повністю остудіть. Для шоколадних коржів м’яке вершкове масло з’єднайте з жовтками, сметаною та цукром і ретельно перемішайте. В іншій мисці з’єднайте борошно, какао-порошок і розпушувач. Об’єднайте сухі та рідкі інгредієнти, замісіть м’яке тісто й поділіть його на дві рівні частини. Окремо збийте яєчні білки з цукром до стійкої піни, наприкінці додайте картопляний крохмаль. Білкову масу поділіть навпіл, до однієї частини всипте кокосову стружку та обережно перемішайте. Половину тіста розподіліть у формі для випікання, викладіть шар вишень, зверху – білкову масу з кокосом, посипте подрібненими волоськими горіхами. Випікайте при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Аналогічно приготуйте другий корж. Для крему закип’ятіть більшу частину молока. В окремій мисці змішайте кукурудзяний крохмаль, цукор, варене згущене молоко та решту холодного молока. Влийте суміш у гаряче молоко та заваріть густий крем, постійно помішуючи вінчиком. Накрийте крем харчовою плівкою впритул і залиште до повного охолодження. М’яке вершкове масло збийте до світлої маси й поступово введіть охолоджений заварний крем. Збийте до однорідності та повітряної текстури. Один шоколадний корж змастіть шаром карамельного крему. Зверху викладіть сирний шар, знову нанесіть крем і накрийте другим коржем. Поверхню пляцка також змастіть кремом. Прикрасьте за бажанням – кокосовою стружкою, шоколадною крихтою або вишнями. Поставте десерт у холодильник щонайменше на ніч, щоб шари стабілізувалися та смак став максимально насиченим.

Як зробити будь-яку випічку пухкою?

Досвідчені кухарі знають простий спосіб зробити випічку пухкішою. Мовиться про алкоголь, який використовують, зокрема, під час приготування різдвяних пампухів.

На літру тіста треба додати всього 1 чайну ложку горілки. Після випікання її запаху зовсім не залишиться – горілка вся випарується, переконує Smakosze.

