Для тих, в кого немає часу на ліплення: лінивий рецепт пельменів у духовці
Джерело:Shuba
Пельмені в духовці – смачна і зручна альтернатива класичним. Їх не треба ліпити вручну і варити – все набагато простіше.
Ця цікава і затишна страва може стати чудовим варіантом для сімейного обіду або вечері з друзями. Вона зберігає справжній смак пельменів, але завдяки запіканню має золотисту скоринку і більш відчутний аромат.
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Пельмені в духовці
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти для заварного тіста:
– 450 грамів борошна;
– 250 грамів гарячої води;
– 1 чайна ложка солі;
– 40 мілілітрів олії;
– 1 яйце.
Для начинки:
– 1 кілограм фаршу;
– 1 цибулина;
– сіль, перець, приправа до фаршу до смаку.
Для соусу:
– 150 грамів сметани;
– 4 столові ложки томатного соусу.
Для засмажки:
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 40 мілілітрів олії.
Приготування:
- До борошна додайте сіль, олію, яйце і гарно перемішайте ложкою. Додавайте потрошки окріп, продовжуючи перемішувати. Має вийти еластичне тісто. Накрийте його харчовою плівкою і залиште відпочити.
- До фаршу додайте сіль, перець, приправу, натерту одну цибулину і перемішайте. Другу цибулину наріжте кубиком, а моркву потріть на тертці. Обсмажте овочі на олії до золотистого кольору.
- Тісто розкачайте у тонкий прямокутник, розподіліть по ньому фарш і закрутіть у рулет. Защипніть краї тіста і наріжте на маленькі шматочки.
- На низ форми висипте засмажку і розрівняйте. Викладіть рулетики з фаршем зрізом вверх.
- Для заливки перемішайте сметану і томатний соус. Полийте ним рулетики. Помістіть у розігріту до 180 градусів духовку на годину.