Рецепт, який точно вийде у кожного: готуємо лінивий "Наполеон" з полуницею
17 травня 2024, 22:59Читать новость на русском
Джерело:yummy.lera
Торт можна приготувати по-справжньому просто. Скористайтеся цим перевіреним рецептом полуничного "Наполеона".
Для цього торта не треба замішувати тісто. Треба тільки купити листкове.
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Лінивий торт "Наполеон" з полуницею
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
– 3 яйця;
– 300 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 75 грамів борошна;
– 750 мілілітрів молока;
– 75 грамів вершкового масла.
Для полуничної начинки:
– 300 грамів полуниці;
– 30 грамів цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 1 чайна ложка лимонного соку ;
– 1 кілограм листкового тіста.
Дивіться, як приготувати лінивий "Наполеон": відео
Приготування:
- Для заварного крему яйця з'єднайте з половиною цукру, сіллю та борошном.
- Молоко з'єднайте з іншою половиною цукру, ванільним цукром та доведіть до кипіння.
- Постійно помішуючи, влийте гаряче молоко в яєчну суміш. Поверніть у каструлю і на середньому вогні варіть до загущення.
- Вимкніть вогонь, додайте масло і перемішайте. Накрийте плівкою в контакт та дайте повністю охолонути.
- Для полуничної начинки з'єднайте цукор з крохмалем і разом з лимонним соком додайте до нарізаної полуниці. Варіть на середньому вогні до загущення. Також накрийте плівкою в контакт та дайте повністю охолонути.
- Тим часом розморозьте тісто і, не розкочуючи, покладіть на пергамент. Виріжте 4 кола діаметром 20 сантиметрів і випікайте разом з обрізками 15 – 20 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.
- Дайте охолонути й кожен корж поділіть на 2 частини. Таким чином вийде 8 коржів.
- Збирайте торт за принципом – корж, крем, корж, крем. При цьому до 4 коржів з кремом додайте полуничну начинку.
- Декількома столовими ложками крему змастіть весь торт. Обрізки подрібніть у блендері та обсипте ними торт. Приберіть у холодильник на 4 – 5 годин, а краще – на ніч.