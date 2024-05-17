Рецепт, який точно вийде у кожного: готуємо лінивий "Наполеон" з полуницею

17 травня 2024, 22:59
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Джерело:

yummy.lera

Торт можна приготувати по-справжньому просто. Скористайтеся цим перевіреним рецептом полуничного "Наполеона".

Для цього торта не треба замішувати тісто. Треба тільки купити листкове.

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Лінивий торт "Наполеон" з полуницею

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти для заварного крему:
– 3 яйця;
– 300 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 75 грамів борошна;
– 750 мілілітрів молока;
– 75 грамів вершкового масла.
Для полуничної начинки:
– 300 грамів полуниці;
– 30 грамів цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 1 чайна ложка лимонного соку ;
– 1 кілограм листкового тіста.

Дивіться, як приготувати лінивий "Наполеон": відео

Приготування:

  1. Для заварного крему яйця з'єднайте з половиною цукру, сіллю та борошном.
  2. Молоко з'єднайте з іншою половиною цукру, ванільним цукром та доведіть до кипіння.
  3. Постійно помішуючи, влийте гаряче молоко в яєчну суміш. Поверніть у каструлю і на середньому вогні варіть до загущення.
  4. Вимкніть вогонь, додайте масло і перемішайте. Накрийте плівкою в контакт та дайте повністю охолонути.
  5. Для полуничної начинки з'єднайте цукор з крохмалем і разом з лимонним соком додайте до нарізаної полуниці. Варіть на середньому вогні до загущення. Також накрийте плівкою в контакт та дайте повністю охолонути.
  6. Тим часом розморозьте тісто і, не розкочуючи, покладіть на пергамент. Виріжте 4 кола діаметром 20 сантиметрів і випікайте разом з обрізками 15 – 20 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.
  7. Дайте охолонути й кожен корж поділіть на 2 частини. Таким чином вийде 8 коржів.
  8. Збирайте торт за принципом – корж, крем, корж, крем. При цьому до 4 коржів з кремом додайте полуничну начинку.
  9. Декількома столовими ложками крему змастіть весь торт. Обрізки подрібніть у блендері та обсипте ними торт. Приберіть у холодильник на 4 – 5 годин, а краще – на ніч.

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Автор: Ольга Котів